Las últimas declaraciones homófobas de la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el argumentario difundido por su partido contra el Orgullo LGTBI han indignado al presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, que ha asegurado que si la formación de extrema derecha sigue por este camino él mismo se subirá a una carroza de osos durante el desfile del Orgullo.

"Como sigan así el próximo fin de semana me voy a una carroza con los osos", aseguró durante el programa. Un comentario del que ya se ha hecho eco una petición en Change.org, que aspira a conseguir que el periodista, efectivamente, participe en el desfile. "Que Ferreras cumpla su palabra y se suba a una carroza de osos en el Orgullo", reza la iniciativa.

"Desde aquí pedimos a laSexta y al propio Ferreras que cumpla su palabra y el próximo sábado se suba a una carroza de 'osos' en la marcha del Orgullo de Madrid", explican los promotores de la petición, que ya suma varios apoyos.

Ferreras no fue el único en criticar durante el programa los alegatos homófobos de Vox y sus dirigentes. "Que esto no es Sodoma y Gomorra, ¡que no lo es!", respondía el presentador a las palabras de Monasterio, que llegó a afirmar que el Orgullo LGTBI es "contrario" al concepto de "respeto a la persona".

Por su parte, la periodista Raquel Ejerique recordó a la política de Vox que "las familias no son solo las de padre, madre y sus cuatro hijos, sino que hay muchos más tipos".

Puedes ver en este vídeo el contenido de las declaraciones manifiestamente homófobas de la candidata a la Comunidad de Madrid sobre el Orgullo LGTBI:

El periodista de laSexta Noticias, Jaime Rull, quién está detrás de Los Politilegos, ha realizado una nueva creación en la que Antonio García Ferreras es protagonista de una carroza de osos en la manifestación del Orgullo LGTBI.