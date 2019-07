"Cuando unos padres salen a la calle no tienen por qué encontrarse con ese espectáculo", son las polémicas declaraciones de Rocío Monasterio sobre la celebración del Orgullo LGTBI. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por ha aseverado que la celebración del Orgullo LGTBI es "contrario" al concepto de "respeto a la persona".

"Que esto no es sodoma y gomorra, ¡que no lo es!", responde Ferreras en este vídeo en el que la periodista Raquel Ejerique invita a Rocío Monasterio a que pase, "aunque sea de lejos para no rozarse", a que hable con homosexuales porque "parece que en su entorno no hay ninguno".

Además, le recuerda que dentro de la Iglesia hay grupos de homosexuales y muchos creyentes que aceptan la homosexualidad con normalidad, por lo que afirma: "No es patrimonio de ningún sector de la Iglesia el tratar de presentar la homosexualidad como una desviación moral".

Y concluye con un mensaje: "Las familias no son solo las de padre, madre y sus cuatro hijos; sino que hay muchos más tipos".