Organizan una carrera ilegal de motos en la A7: uno de los motoristas es un menor de 12 años

A la carrera, que fue convocada a través de las redes sociales, se unieron 25 vehículos. Finalmente, fueron detenidas seis personas por, entre otras cosas, conducción temeraria bajo la influencia de las drogas o grupo criminal.

En la A7, en Torrent, Valencia, se ha organizado, a través de redes sociales, una carrera ilegal de motocicletas. Como señala Iñaki López, en el encuentro se produjeron "adelantamientos con poca precaución, caballitos y todo tipo de delitos contra la seguridad vial".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un Guardia Civil intenta meterse entre todos los vehículos, que, como indica Leo Álvarez, hay unos 25, "intentando pararles". El periodista indica que las motos invaden todo un carril, "están haciendo el loco".

Álvarez cuenta que se ha detenido a seis personas. "Uno de ellos, incluso, acaba dándole a un Guardia Civil", explica. A cinco los detuvieron en un polígono cercano. "Uno de ellos tenía 16 años", añade. En total, como señala el periodista, "han intervenido 20 policías".

"A esta gente se le ha detenido por conducción temeraria bajo la influencia de las drogas, grupo criminal, atentado a agente de la autoridad y desobediencia", indica. Beatriz de Vicente expone que puede haber hasta penas de prisión. "Lo que pasa que creo que en España tenemos todavía una visión muy laxa, hay poca conciencia de la gravedad de los delitos de seguridad vial", concluye, "y unas condenas que, en muchas ocasiones, no se cumplen".

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