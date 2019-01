"No sé nada ahora mismo. Ya llegará lo que tenga que llegar", ha dicho el hombre que operó la excavadora que movió la tierra en el pozo de Totalán donde desapareció el pequeño Julen.

Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que se habían hecho una serie de obras, que consistía en una explanada de forma rectangular, con unos 35 metros de largo, que tiene en su lado más ancho unos 17 metros de longitud. La superficie de construcción rondaba los 500 m2. Según las pesquisas, las tierras procedentes del rebaje se usaron para hacer la explanada y el sobrante se tiró al olivar que está bajo la misma.

"Ya me llamarán o yo que se, pero claro que estoy preocupado. Pero ahora mismo no hablo porque me dijeron que no hablara", ha insistido en una llamada telefónica con 'Espejo Público'.

En la parcela, se hallaron tres palés con bloques de hormigón de color gris –como los que el dueño de la finca aseguró haber utilizado para tapar el agujero–, cuatro sacos de cemento, dos más de arena blanca y sendos rollos para canalizar los cables de la electricidad y el agua.

