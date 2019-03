La declaración del pocero de Totalán ante la Guardia Civil por el caso Julen: "David me dijo que tenía la documentación para el pozo pero no me la enseñó"

"La obra consistía en hacer unas perforaciones con una máquina de rotopercusión con martillo y aire a presión, con un diámetro de 22 centímetros. Hice una primera perforación el día 17 de diciembre de 150 metros, en la cual no salió agua, y al día siguiente hice otra de 110 metros", explica el pocero que ejecutó la obra.

Señala que el coste de la obra era de 12 euros por metro de perforación si no se encontraba agua, y en caso de hallarse agua, era de 27 euros el metro. "David me dijo que tenía la documentación para hacer el pozo; no me la enseñó, pero me confié porque en la parcela ya había otro pozo hecho", declara.

Cuenta que al sacar el tubo metálico que se inserta al inicio del pozo, la propia tierra que han sacado cae, rodea al mismo y tapa el agujero. El pocero asegura que le puso una piedra de 15 kilos, "quedando como responsable de dicho pozo el propietario de la parcela".

"Cuando fui a la parcela, después de la caída del niño, la zanja no estaba hecha y la tierra que rodeaba el pozo la habían quitado y amontonado a unos cinco o seis metros", relata.

La declaración del dueño de la finca de Totalán ante la Guardia Civil: "Escuché a José decir 'Julen' y vi a mi mujer coger a mi hija y tirarse al suelo"

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones a la Guardia Civil del dueño de la finca de Totalán donde se encontraba el pozo en el que desapareció Julen y más tarde se encontró su cuerpo sin vida.

La declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil: "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, le hablé para tranquilizarle"

laSexta ha tenido acceso a la declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil en la que relata cómo el menor cayó al pozo de Totalán situado en la finca del novio de su prima. "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, por lo que quité todas las piedras y broza que había alrededor del pozo y llamé a mi hijo, al que estuve escuchando llorar 30 segundos, mientras le hablaba para tranquilizarle".

La declaración de la madre de Julen ante la Guardia Civil: "Dejé de escucharlo llorar y empecé a gritar, desesperada"

laSexta ha tenido acceso a la declaración de la madre de Julen ante la Guardia Civil en la que relata cómo el pequeño cayó al pozo de Totalán: "Escuché chillar a todos y cómo se dirigían al agujero del pozo. Al asomarme a la boca del pozo escuché a mi hijo llorar".

La declaración del maquinista de la obra en Totalán por el caso Julen: "Quité la arena y se veía el agujero del pozo a ras del terreno"

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones del maquinista que abrió la zanja en la finca de Totalán para construir un muro en la parcela donde se encontraba el pozo en el que desapareció el pequeño Julen.