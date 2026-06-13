Ola de cancelaciones tras la detención de Beret por agresión sexual: los festivales BIGSOUND y Recorda Fest suspenden su actuación

Los detalles Ambos eventos lo han anunciado después de que el jueves trascendiese su detención por una supuesta agresión sexual, denunciada a raíz de unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

Los festivales Recorda Fest en A Coruña y BIGSOUND en Pontevedra, junto con su edición en Barakaldo, han cancelado las actuaciones de Beret tras su detención por una supuesta agresión sexual en Sevilla. Esto deja a Galicia sin conciertos del artista este verano. Las cancelaciones se anunciaron después de que Beret quedara en libertad provisional con medidas cautelares. Otros ayuntamientos españoles, como Elche, Rubí, Armilla y Monforte de Lemos, han seguido el mismo camino. La gira 'Lo bello y lo roto' aún tenía 14 fechas pendientes en España, pero al menos la mitad han sido suspendidas. Ukalari Events, organizadora de su concierto en Menorca, está evaluando la situación, respetando el proceso judicial y la presunción de inocencia.

Los festivales Recorda Fest (A Coruña) y BIGSOUND (Pontevedra), a la par que su edición en Barakaldo, han seguido los pasos dados por varios ayuntamientos en las últimas horas y han decidido cancelar las actuaciones de Beret previstas en el marco de estos festivales. De este modo, no queda ningún concierto suyo programado en Galicia para este verano.

Ambos eventos lo han anunciado después de que el jueves trascendiese su detención por una supuesta agresión sexual, denunciada a raíz de unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril. Actualmente, el artista, de nombre completo Francisco Javier Álvarez Beret, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.

"Tras evaluar las circunstancias actuales, la organización ha decidido cancelar la actuación prevista de Beret en BIGSOUND Pontevedra y BIGSOUND Barakaldo", ha explicado públicamente el evento de origen valenciano. "Ante las informaciones publicadas durante las últimas horas, hemos decidido cancelar la actuación del artista Beret en nuestro festival", ha indicado el Recorda Fest. En ambos casos, la respectiva organización trabaja para sustituir al cantante.

Estas decisiones fueron comunicadas a lo largo de la jornada del viernes, cuando se sucedieron una serie de cancelaciones por parte de varios ayuntamientos de toda España, que contaban con él en sus programas de fiestas. Es el ejemplo de Elche (Alicante), Rubí (Barcelona), Armilla (Granada) y Monforte de Lemos (Lugo), también en Galicia.

La gira 'Lo bello y lo roto' aún contaba con 14 fechas pendientes en España, según la información de la web del artista, que todavía no ha retirado del calendario las actuaciones suspendidas. Con estas cancelaciones, se han caído al menos la mitad de los conciertos que Beret tenía previstos.

Mientras, la empresa organizadora del concierto de Beret en Menorca, Ukalari Events, está valorando "todas las opciones posibles" para garantizar "el correcto desarrollo del festival y el bienestar del público", tras conocer su detención. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ukalari Events ha asegurado que está analizando la situación junto con los representantes del artista y ha defendido "la presunción de inocencia como principio fundamental del Estado de Derecho".

De la misma manera, desde la organización del concierto, que está previsto en Maó el próximo 21 de agosto en el marco del festival Ukalari Menorca Live, han manifestado su "máximo respeto hacia todas las personas implicadas y hacia el proceso judicial en curso". "Cualquier decisión que pudiera afectar a la programación será comunicada de forma oficial a través de nuestros canales habituales", han concluido.

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