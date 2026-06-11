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violencia machista

Detenido el cantante Beret por una supuesta agresión sexual

Lo que se sabe Ha pasado a disposición judicial la tarde de este jueves y será el juzgado de violencia que está de guardia el que determine si ingresa en prisión.

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona. El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona.EFE/ Alberto Estévez

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual, según ha confirmado laSexta. El cantautor ha pasado a disposición judicial y será el juzgado de violencia que está de guardia el que determine si ingresa en prisión.

Beret fue uno de los cantantes que actuó este martes ante el papa en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó 'Lo siento' con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013.

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