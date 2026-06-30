Francia se fija en España para aprender cómo adaptarse y trabajar bajo el calor extremo

¿Por qué es importante? El Gobierno francés busca aprender de España cómo adaptarse al calor tras registrar 1.000 muertes más de lo habitual a causa de las temperaturas extremas que sufrieron en la pasada ola de calor.

El ministro francés de Trabajo visitará Madrid durante tres días para aprender cómo España se adapta al calor extremo, ya que en Francia, la última ola de calor resultó en más de 1.000 muertes. Se centrará en la adaptación urbanística y cultural, como la costumbre de evitar actividades al aire libre en las horas más calurosas. También investigará la jornada intensiva laboral de 08:00 a 15:00 y la climatización, ya que en Francia muchos edificios carecen de aire acondicionado. Además, se interesará por los permisos climáticos y la suspensión de trabajos en horas extremas. En resumen, busca entender cómo la sociedad española se ha adaptado al calor.

El ministro francés de Trabajo va a pasar tres días en Madrid porque quiere saber y entender qué estamos haciendo bien para adaptarnos al calor. Allí, en la última ola, han muerto más de 1.000 personas. Buscan aprender cómo aquí, con muchos días rozando los 40 grados, la vida no se para, ni los transportes.

En concreto, se hablará de una adaptación urbanística y cultural. "El clima de Madrid ha llevado también a tener una cultura diferente en verano y a saber que hay horas centrales del día donde no se pueden realizar actividades al aire libre", explica César García Aranda, doctor en Ciencias Ambientales y profesor titular Universidad Politécnica de Madrid.

También hay que tener en cuenta medidas en el ámbito laboral para adaptarnos al calor. El ministro de Trabajo preguntará por nuestra jornada intensiva, que permite a trabajadores públicos y privados trabajar de 08:00 a 15:00 en verano.

Otro punto importante será la climatización. Allí, la mayoría de transportes, viviendas y edificios públicos carecen de aire acondicionado. "No estamos equipados para tanta calor", admite una ciudadana francesa.

El aire acondicionado es debate nacional allí por lo que contamina y por su estética. Prefieren poner mantas térmicas en las ventanas antes que cualquier elemento externo en las fachadas.

Por otro lado, se interesará por nuestros permisos climáticos: un máximo de cuatro días ante emergencias climáticas, y por la suspensión en las horas más extremas del día de los trabajos más expuestos, como los de la construcción.

En definitiva, lo que buscan es saber cómo la sociedad española se ha adaptado al calor.

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