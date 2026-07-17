Veranear haciendo un 'simpa': detenida una turista tras huir sin pagar 2.500 euros de un hotel en Gran Canaria

Los detalles La detención se ha efectuado en el aeropuerto de la isla mientras intentaba tomar el vuelo e regreso. Fue el hotel el que denunció que una familia, integrada por dos adultos y un menor, había abandonado sus instalaciones tras permanecer once noches en régimen de todo incluido sin formalizar el pago.

Una turista extranjera fue detenida en el aeropuerto de Gran Canaria por intentar abandonar la isla sin pagar una factura hotelera de 2.483 euros tras una estancia de once días en Maspalomas con su familia. La detención fue posible gracias a la coordinación entre la Comisaría de Maspalomas y el Puesto Fronterizo del Aeropuerto, tras la denuncia del hotel. La turista había proporcionado una tarjeta bancaria que no permitió el cobro y dejó de comunicarse con el hotel. La Policía Nacional la identificó y detuvo antes de que pudiera salir de la isla, recordando que eludir pagos será investigado.

Una turista extranjera ha sido detenida por la Policía Nacional en le aeropuerto de Gran Canaria mientras intentaba abandonar la isla sin pagar los 2.483 euros de una estancia hotelera de once días que había disfrutado en Maspalomas junto a otros dos familiares y para la que facilitó una tarjeta bancaria que no permitía el cobro.

La detención se ha efectuado gracias a la coordinación entre la Comisaría de Maspalomas y el Puesto Fronterizo del Aeropuerto, que ha permitido evitar que abandonara la isla una vez que cortó toda comunicación con el establecimiento hotelero que le reclamaba el pago.

Fue el hotel el que denunció que una familia, integrada por dos adultos y un menor, había abandonado sus instalaciones tras permanecer once noches en régimen de todo incluido sin formalizar el pago de la factura. Según la denuncia, la reserva se realizó a través de la página web del establecimiento, facilitando una tarjeta bancaria como garantía, pero, al intentar efectuar el cargo correspondiente una vez finalizada la estancia, el medio de pago no permitió completar la operación.

El personal del hotel trató de contactar en repetidas ocasiones con la persona que había realizado la reserva para regularizar la situación y, aunque inicialmente manifestó su intención de efectuar el pago alegando problemas para acceder a su tarjeta bancaria al encontrarse ya en el aeropuerto, finalmente cesó toda comunicación sin que llegara a realizar el abono pendiente, detalla la Policía en un comunicado.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de localización que permitió identificar a la presunta autora en las dependencias del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, donde fue detenida antes de abandonar la isla. La arrestada fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas para la instrucción de las correspondientes diligencias y fue puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional recuerda a los visitantes que los intentos de eludir el pago de los servicios contratados serán objeto de investigación policial para depurar las responsabilidades penales que, en su caso, procedan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.