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Han pedido disculpas

Burger King cancela la campaña con El Xokas por sus comentarios machistas y clasistas: "No representan los valores que defendemos"

¿Qué ha pasado? El creador de contenido, que cuenta con 2,4 millones de seguidores, ha cargado contra la actriz Ester Expósito en una serie de mensajes polémicos. "He ganado más con una campaña que tus padres en 20 años", le dijo a un 'viewer'.

El Xokas, a la izquierda; el comunicado de Burger King, a la derecha El Xokas, a la izquierda; el comunicado de Burger King, a la derechaagencias
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Burger King ha tomado la decisión de cancelar la campaña Grand King que tenía con El Xokas. Todo, por las palabras machistas y clasistas del creador de contenido, que ha llevado a la compañía a poner fin a al colaboración que tenía con el streamer.

Así han informado de ello en un comunicado. "Desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King", han compartido en Instagram.

"Sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca. Pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración", exponen desde Burger King.

La compañía, para concluir, confirma que "la campaña Grand King sigue adelante con los otros tres creadores de contenido principales".

Comunicado de Burger King Comunicado de Burger King@burgerking

Joaquín Rodríguez, más conocido como El Xokas, es un creador de contenido de origen gallego que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores. En las últimas semanas ha sido protagonista de nuevas polémicas, llegando a afirmar en un directo lo siguiente: "He ganado más en una promoción de Burger King que tus padres en 20 años trabajando".

También ha tenido palabras para Ester Expósito, actriz española que mantiene una relación sentimental con Kylian Mbappé. "No te vale la pena estar con una piba tan atractiva si tiene ese pensamiento político", expuso en referencia al físico de la intérprete.

Todo esto ha llevado a Burger King ha tomar la decisión de cancelar su campaña con El Xokas, después de unas polémicas frases que se suman a otras que ha dicho con anterioridad el streamer gallego.

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