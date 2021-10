¿Quién no conoce a Nuria Roca? La presentadora es una institución de la televisión española y, además, cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. En laSexta.com hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y que nos desvele algunos detalles del nuevo programa que va a presentar la tarde de los domingos en esta cadena: 'La Roca'.

La comunicadora está "feliz, ilusionada y nerviosa antes de empezar un proyecto de este calibre". Además, Nuria Roca está a pleno rendimiento "rematando la serie de 'Madres. Amor y vida' de Amazon", colaborando en el 'Hormiguero 3.0' -que afirma "es gloria bendita, no hay programa que pueda gustar más"- y, también, en el teatro, junto a Antonia San Juan, en la obra 'La gran depresión', que se representará en octubre en Zaragoza y después irá a Bilbao y Sevilla.

¿Quién es Nuria Roca?

Ella se define como una persona muy impulsiva, pero que encuentra espacio para la reflexión. Esta es una de las muchas contradicciones que, según ella, la definen. Roca se licenció en Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Valencia, aunque nunca llegó a ejercer porque la televisión se cruzó en su camino. En la actualidad es actriz, presentadora, locutora y escritora, y se considera a sí misma una persona "muy currante" a la que le gusta mucho su trabajo.

La comunicadora asume que es "enfermizamente optimista", cualidad que según sus vivencias no siempre es buena, pero que "es fundamental para afrontar la vida". Además, de estas cualidades, Roca disfruta mucho con el sentido del humor y asegura que, si le preguntaran a su pareja, el escritor Juan Del Val, diría que "Nuria no renuncia a nada", porque considera que la vida se trata de eso, de intentar mostrar tu mejor versión.

'La Roca', el nuevo programa de Nuria Roca

Los tres pilares fundamentales sobre los que va a pivotar 'La Roca' serán la política, el entretenimiento y la actualidad. "Queremos que el público lo pase bien", declara Roca, y añade que el programa tendrá el sello de laSexta: "cualquier cosa que ocurra la contaremos para que el espectador esté informado".

El programa ocupará la franja horaria que anteriormente presentaba Cristina Pardo, que ahora está al frente, junto con Iñaki López, de 'Más vale tarde'. Entre los consejos de Pardo, le ha avisado de que la tarde del domingo no es fácil, "hay que pelearse", y eso es lo que Roca asegura que va a hacer: "voy a dejarme la piel".

El programa verá la luz la tarde del domingo 10 de octubre con una primera mesa de entretenimiento desde las 15:30 horas hasta las 17:00 horas aproximadamente. Le seguirá con una mesa de actualidad, "con temas que nos afectan a todos", y luego otra de política con un enfoque cercano. "Nuestro programa va a un 'joven-adulto' que quiere estar entretenido y sabiendo que es lo que ocurre", comenta la locutora, que expresa que en el programa tiene cabida todo el mundo. Roca añade que le gustaría "abrir la ventana a un público más joven": "sería genial".

Cada tarde del domingo acudirán al programa colaboradores con una sección de historia, de psicología y de futuro, entre otras, y, también, estará rodeada de colaboradores de los que ya ha estado rodeada antes. La presentadora comenta que serán personas con las que ya la hemos visto en anteriores ocasiones porque "crear clima es muy importante" para generar un contenido que atraiga a la audiencia. Además, el primer invitado al programa será el presentador del 'Hormiguero 3.0' Pablo Motos.

Una carrera de fondo

Nuria Roca lleva más de veinte años en el oficio, y revela que la clave es "intentar mantenerse, es una carrera de fondo". La presentadora cuenta que a lo largo de su vida ha tenido momentos con más oportunidades laborales que otros, pero que intenta estar en "constante evolución, creciendo y aprendiendo". Además, para ella es esencial que en todo lo que hagas "aportes y te aporte".

"Muchas veces te da rabia, cuando llegas a una edad en la que estás en plenitud intelectual, tienes la madurez suficiente, el bagaje necesario para poder afrontar determinados proyectos... y ahí es donde existen menos oportunidades", reflexiona Roca. La presentadora añade: "En cambio, cuando tienes 25 y nos has hecho la 'o' con un canuto tienes más posibilidades de hacer muchas cosas para las que no estás del todo preparado", crítica. A Roca le gustaría que se "invirtieran un poco los papeles" puesto que "las personas maduras" tienen "mucho que aportar".

Muchas cosas por descubrir

¿Qué será lo siguiente?, ¿qué le gustaría hacer a Nuria Roca que aún no haya hecho? La comunicadora explica que no es ella la que decide qué hace o qué deja de hacer, sino que le llegan proyectos y, si son interesantes y ve que puede "aportar" y que le pueden aportar, los realiza independientemente del formato. "En ese sentido creo que me quedan por delante muchas cosas que descubrir. Más que los soportes, me gustaría que los proyectos que siguieran apareciendo me enriquecieron profesionalmente y que yo pudiera aportar", concluye Nuria Roca.

La presentadora confiesa con nostalgia que le hubiera gustado "continuar escribiendo", pero recalca que no ha tenido tiempo de "enfrascarse realmente en una novela". Es algo que le gustaría hacer, y cuenta entre bromas que Del Val le ha "cogido la delantera": "Me he quedado muy atrás", dice riendo. "A mí lo que me gusta es contar cosas, comunicar a través de la radio, los programas, la televisión y, ahora también, en el teatro", añade Roca.

Cientos de miles de seguidores

Otra de las herramientas que utiliza para comunicarse son las redes sociales. En su cuenta de Instagram, que gestiona ella misma, tiene cientos de miles de seguidores. Aunque admite que unas veces lo hace mejor y otras peor, e incluso "mete la pata", afirma que intenta darles la importancia justa que merecen.

Lo mismo sucede cuando es su vida privada la que aparece en los medios: "no somos tan importantes, ni nos siguen tanto, ni tampoco nos tenemos que dar nosotros mismos tanta importancia", reflexiona la presentadora sobre los reporteros. "Si te siguen y te sacan una foto, cruza los dedos para que te pongan un poco mona", bromea sobre su experiencia personal. Además, reconoce llevarlo con mucha naturalidad: "Nunca he dejado de hacer mi vida porque la gente estuviera pendiente", zanja.