Un joven ha denunciado en Facebook la agresión homófoba que sufrieron él y sus amigos en el Poble-sec de Barcelona, cuando un grupo de jóvenes empezó a insultarles hasta llegar a agredirles físicamente.

La víctima conocía a los atacantes, ya que habitualmente recibe insultos por parte de estos individuos al pasar por la Plaza Navas. "No es la primera vez que me pasa. Muchas veces tengo que decidir si puedo ir por esa plaza o no dependiendo de la hora que sea porque están ellos", afirma Fermín Martínez, en el vídeo que ha compartido para denunciar el caso.

En esta ocasión, sin embargo, decidió plantarles cara. "Me insultaban a mí, les insultaban a ellos, yo me enfrenté. Dije: 'Ya basta. ¿De qué me vas a insultar tú a mí? ¿Por qué?'", recuerda, "me enfrenté hasta el final, que nos pegaron".

Uno de los atacantes le empujó y le tiró al suelo, provocándole heridas en la cadera, la muñeca y las piernas.

Tras la agresión, los jóvenes acudieron tanto al médico como a la policía, donde presentaron una denuncia. "Esto no lo van a hacer más, esa es mi intención, que pase todo el mundo tranquilo por esa plaza", reivindica el joven.

Fermín asegura que le atacaron por su "pluma gay" y por su forma de vestir. No obstante, afirma que esto no va a coartar su libertad. "Visto como me da la gana, soy imparable y esto lo que hace es que yo me venga más arriba", asegura en el vídeo.

"Si visto así y te jode, lo voy a multiplicar por mil. A ver si nos juntamos todos/as y no permitimos este tipo de cosas, que vaya vergüenza", denuncia.

El Observatorio contra la Homofobia ha condenado los hechos. Además, según ha informado 'El Caso', los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y han hecho llegar los hechos a Fiscalía de delitos de odio y discriminación.