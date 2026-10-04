"No he entrado en este trabajo para eso": el rechazo de dos bomberos a participar en desahucios

Los detalles Ernesto Almagro e Iñaki Viejo sostienen que es "imposible no empatizar con las personas" con las que intervienen: "No hay ninguna ley autonómica que nos obligue a desahuciar".

Ernesto Almagro e Iñaki Viejo, bomberos con más de 20 años de experiencia, eligieron esta profesión para ayudar a los demás. Sin embargo, enfrentan un dilema moral al participar en desahucios, lo que consideran contrario a su vocación. Iñaki describe la intervención en desahucios como una experiencia emocionalmente devastadora, ya que siente que dejan a las personas en peores condiciones. Ernesto recuerda con dolor el desahucio en Vallecas, que le generó gran impacto emocional. Ambos defienden que la función de los bomberos debería centrarse en el rescate y la extinción de incendios, y exigen no participar en desahucios, argumentando que no hay leyes que los obliguen a hacerlo.

Ernesto Almagro e Iñaki Viejo llevan más de 20 años entrando allí donde otros necesitan salir. Ambos eligieron ser bomberos con una misma motivación: ayudar a los demás. Sin embargo, su trabajo les ha llevado también a participar en desahucios, una tarea que, aseguran, choca directamente con la razón por la que decidieron ponerse el uniforme.

"Poder servir un poco a la sociedad y hacer algo que beneficie un poco a todos", explica Ernesto Almagro, jefe del grupo del parque de Bomberos de Parque de Toledo. Iñaki Viejo comparte esa misma vocación: "Me gustaba esa sensación de sentir que puedes ir a trabajar por las mañanas y saber que puedes ayudar a alguna persona".

El conflicto aparece cuando esa vocación de ayuda se enfrenta a una intervención que, desde su punto de vista, deja a una persona en una situación todavía peor. "Va en contra de aquellas motivaciones que tuvimos para hacernos bomberos", explica Iñaki al recordar su participación en desahucios.

Para Iñaki Viejo, intervenir en un desahucio supone enfrentarse a una situación especialmente difícil desde el punto de vista humano: "Cuando vas a una intervención de este tipo dejamos a las personas en peor situación de la que estaban", señala. Y añade: "Sentir que vamos a intervenir y vamos a aumentar esa mala situación en la que se va a quedar esa persona, para nosotros es terrible".

"Mucha pena, mucha rabia"

Una situación que, asegura, hace imposible mantenerse al margen emocionalmente: "Es imposible no empatizar con las personas con las que estamos interviniendo". La intervención tampoco termina cuando abandonan el lugar del desahucio. La frustración, la ira y la indignación les acompañan después a casa. "Te vas a casa completamente indignado porque te has visto participando en una cosa en la que estás dejando a una persona en peor situación", explica Iñaki.

Ernesto Almagro tuvo que intervenir en el desahucio de Mariano, en Vallecas. Una experiencia que, según relata, le dejó "muy afectado". "Mucha pena, mucha rabia", recuerda. Aunque insiste en que los Bomberos no eran responsables de la situación, reconoce que la intervención le generó un importante impacto emocional: "Sientes esa sensación negativa en el cuerpo. Esa sensación te la comes como puedes".

Para Almagro, la cuestión está en determinar cuál debe ser la función de los bomberos: "Es el rescate y el salvamento de las personas, la extinción de incendios", sostiene. Por ello, considera que cualquier colaboración debería estar relacionada con esas tareas y que "todo lo que se salga de ese camino no es nuestra función", dice.

Ante esta situación, Iñaki Viejo y Ernesto Almagro reclaman que su sector no participe en este tipo de intervenciones y que no se utilicen recursos públicos para desahucios programados: "No hay ninguna ley autonómica que nos obligue a desahuciar", afirma Iñaki.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido