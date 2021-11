El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado que no se hayan aprobado las restricciones asociadas a los diversos niveles de riesgo en el semáforo COVID, y ha criticado que al no haber medidas a nivel nacional tengan que ser aprobadas por los órganos judiciales de cada comunidad: "El Gobierno está siendo irresponsable. Estamos en el inicio de esta sexta ola y nosotros tenemos una rueda de prensa en la que no hay medidas".