La Organización Mundial de la Salud ha informado de que las vacunas frente al COVID ofrecen una inmunidad de seis meses tras recibir la última dosis. Esa ha sido la conclusión tras la revisión de la información y datos científicos relacionados con la duración de la inmunidad que ofrecen las vacunas frente al virus.

"Hemos revisado los datos que hay y la mayoría muestra que la inmunidad tiene una duración de hasta seis meses", ha aseverado la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, en una conferencia de prensa.

El grupo que asesora a la OMS en cuestiones de inmunización ha emitido las conclusiones del análisis de datos que ha efectuado en los dos últimos días, aunque ha señalado que es muy pronto para pronunciarse sobre la nueva variante ómicron y cómo responde a las vacunas.

El grupo asesor recomendó formalmente que los países actúen con flexibilidad a la hora de planificar las próximas fases de sus programas de vacunación para contener la pandemia, que sólo la semana pasada causó 4,1 millones de nuevas infecciones confirmadas y 52.000 muertes en el mundo.

Esa flexibilidad consiste en poder inmunizar a la gente con la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra, lo que permitirá a los países que no tienen reservas de vacunas enfrentar el problema de un suministro impredecible.

Por otro lado, numerosos países tienen hasta cuatro vacunas en sus planes de inmunización contra el COVID y poder combinarlas evitará que parte de esas existencias venzan y se pierda, comentó O'Brien. No obstante, los expertos consideran que siempre que sea posible se otorguen las dosis del mismo producto.

Las vacunas que han sido autorizadas por la OMS y la mayoría de reguladores que son considerados referencia internacional ofrecen "una protección robusta al menos seis meses contra formas severas de la enfermedad, aunque se ha observado cierta disminución (de la eficacia) frente a cuadros graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes", detalló el presidente del grupo, Alejandro Cravioto.

Por esa razón, la instancia de científicos indicó que mantiene su recomendación de que solo se ofrezcan dosis de refuerzo a esos grupos vulnerables, así como a los trabajadores sanitarios, en particular si recibieron vacunas con virus inactivados, que corresponde a la tecnología utilizada en las vacunas de las farmacéutica chinas Sinovac y Sinopharm.

Estas vacunas, que se encuentran en la lista de uso de emergencia de la OMS, han sido ampliamente administradas en numerosos países en desarrollo, incluidos los latinoamericanos.

En ese caso, el personal sanitario "debe recibir el refuerzo lo más pronto posible", señaló Cravioto. Reservar las terceras dosis a los grupos de mayor riesgo permitiría que los países pobres, donde las tasas de vacunación son muy bajas, puedan recibir las vacunas que necesitan, defiende la organización.

La EMA baraja adelantar la dosis de refuerzo a los tres meses

La Agencia Europea del Medicamento ha abierto la posibilidad de que los países de la Unión Europea administraran una tercera dosis de la vacuna frente al COVID-19 tres meses después de la última dosis.

"Si bien la recomendación actual es administrar los refuerzos preferiblemente después de seis meses, los datos actualmente disponibles respaldan la administración segura y eficaz de un refuerzo tan pronto como tres meses después de su finalización", ha aseverado el jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos, Marco Cavaleri, en un comunicado de prensa.

Asimismo, el mandatario ha indicado que será la cartera de salud pública de cada estado miembro la que influirá en tal decisión; además, Cavaleri se ha mostrado esperanzado con la vacunación en niños, que hasta ahora no ha conllevado ningún riesgo en Estados Unidos.

Pandemia a dos velocidades

A pesar de la alarma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado que la pandemia avanza ahora a dos velocidades, la primera la de los vacunados que aunque pueden volver a infectarse desarrollarán, en la gran mayoría de casos, un cuadro moderado; y la de los no vacunados, que representan entre el 80 % y 90 % de los enfermos con infecciones graves, hospitalizaciones y de decesos.

"Esto no debe interpretarse de ningún modo como una falta de eficacia de las vacunas", ha remarcado la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, que ha asegurado que "a medida que la cobertura de vacunación aumenta, entre los (nuevos) casos habrá una mayor proporción que corresponderá a gente vacunada": "No es sorprendente que habiendo más gente vacunada veamos un mayor número de recaídas entre ellos".

O'Brien ha indicado que "esto no significa que la vacuna no proteja, sino que cada vez más personas están vacunadas". "Lo que está muy claro es que el mayor riesgo es para los no vacunados, así que tenemos una pandemia a dos velocidades, con la gente que no está vacunada que representa entre el 80 % y 90 % de los hospitalizados, dijo la experta en la presentación de las últimas recomendaciones del grupo que asesora a la OMS en cuestiones de inmunización.

Tres dosis de Pfizer podrían neutralizar a ómicron

Los estudios preliminares en laboratorios indican que dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech quizá no den protección suficiente contra la variante ómicron del coronavirus, pero tres dosis son capaces de neutralizarlo.

Las firmas farmacéuticas han señalado en un comunicado que un grupo de pacientes que habían recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 mostraron una eficacia contra la variante ómicron 25 veces menor que contra el virus en su variante anterior. Eso "indica que dos dosis de la vacuna BNTA162B2 pueden no ser suficientes para proteger contra la infección con la variante ómicron", señaló el comunicado.

Pero los datos preliminares señalan asimismo que "la protección mejora con una tercera dosis de nuestra vacuna", afirmó el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

Por su parte, Ugur Sahin, presidente de BioNTech, declaró que "los primeros datos indican que una tercera dosis podría ofrecer un nivel suficiente de protección contra la enfermedad en cualquier grado de gravedad causada por la variante ómicron".