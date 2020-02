Samantha Mizen, una joven enfermera de Dorset, Reino Unido, estaba en casa con sus hijos Ethan, de cuatro años, Sophia, de dos años y Finley, de uno, cuando se desmayó por deshidratación, dándose un fuerte golpe cuando cayó al suelo, según informa 'Daily Mail'.

En ese momento, Sophia, de tan solo dos años, cogió el dedo de su madre y usó su huella dactilar para desbloquear el móvil de Samantha Mizen y contactó con su abuela a través de Facebook Messenger, quien llamó a una ambulancia para que fuera a casa de su hija.

Madre e hija han contado la historia en el programa 'This Morning' de 'ITV', donde los televidentes han alabado en masa la actitud de la niña, a quien nunca habían enseñado cómo usar un móvil.

"Estaba en casa y mi esposo Nathan se había ido a trabajar. Mis tres hijos jugaban en el salón y fui al baño. Cuando volví a la cocina, me desmayé y, al caer contra el suelo, me quedé inconsciente", ha recordado Samantha Mizen, añadiendo: "Eso es todo lo que recuerdo".

"Tengo un recuerdo fugaz de Sophia entrando en la cocina y hablando con mi madre por teléfono sentada a mi lado, pero luego me volví a desmayar", ha relatado la joven enfermera.

La niña de dos años había usado la huella digital de Mizen para desbloquear su teléfono y pulsó el icono de Facebook Messenger para llamar a su abuela. "Nunca les he enseñado a los niños cómo usar un móvil. No tenemos ordenadores ni tablets. No sé cómo Sophia pudo hacerlo", ha expresado la madre, que todavía no puede creer que su hija le salvara la vida con solo dos años.

Usuarios de Twitter han alabado la actitud de la pequeña, a la que definen como una "niña muy inteligente". "La forma en que la pequeña Sophia salvó la vida de su madre usando el sensor de huellas dactilares para desbloquear su teléfono, ir a Facebook y llamar a su abuela es increíble. ¡Qué hermosa señorita!", manifestó un usuario de la red social.