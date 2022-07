El 18 de julio de 1995 nació Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica y símbolo de la lucha contra el 'apartheid' (régimen de segregación racial basado en ideas de la Alemania Nazi).

Desde joven se dedicó a hacer frente al racismo. Tan solo dos años después de terminar su grado en Derecho fundó el partido político de la oposición: la Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano (ANC), recoge Europa Press. La labor de la formación se intensificó con la llegada al poder del Partido Nacional en 1948, pues impulsaron las leyes segregacionistas. Dichos textos prohibían las bodas mixtas, el voto a los negros, la convivencia de ambas razas en un mismo barro y legalizaba la discriminación salarial contra los negros.

Así, a principios de los cincuenta la ANC organizó diversos actos de desobediencia civil contra estas leyes. La respuesta del Gobierno fue la detención de 8.000 manifestantes en 1952, entre ellos Mandela (también conocido como Madiba, como título honorífico por los ancianos de su clan, los Thembu).

Tres años más tarde y tras cumplir su condena, Mandela volvió a defender un Estado multirracial, igualitario y democrático en Sudáfrica. Y lo hizo por escrito en su publicación de la Carta de la Libertad. Sin embargo, la situación fue a peor: en 1956 se crearon los siete Estados independientes en los que se incluía al 80% de la población negra a la que se le prohibía la ciudadanía sudafricana. Así, en 1960 tuvo lugar la matanza de Sharpville, punto de inflexión de las protestas contra estas nuevas zonas. Un total de 69 manifestantes murieron por la dura represión de la Policía.

El Gobierno aprobó el estado de emergencia, excusa con la que se detuvieron a todos los integrantes de ANC. Una parte de la formación abogó por la resistencia armada contra el apartheid. Eso sí, Mandela siempre dejó claro que esta debía ser siempre la última alternativa. En 1962, fue condenado a cinco años de cárcel por incitación a la violencia y por abandonar ilegalmente el país, pues un año antes habían abandonado Sudáfrica y recibió entrenamiento militar en Argelia.

Sus cargos aumentaron en la cárcel. Se le añadieron los de sabotaje y conspiración. En 1984 fue condenado a cadena perpetua. La segregación racial también se sufría en las cárceles. A pesar de eso, Mandela consiguió convertirse en un símbolo de lucha contra el apartheid. En la calle, continuaban las detenciones y las campañas de represión. En 1976, unas 500 personas murieron en Soweto.

El punto de inflexión se produjo en 1989, con la llegada de Frederik Willem de Klerk (también del Partido Nacional), quien sucedió al racista confeso Pieter Willem Botha. Se inició entonces un proceso democratizador que sacó adelante la excarcelación de los presos políticos negros. También se avanzó en la derogación de las leyes segregacionistas y la legalización de la ANC, entre otras medidas. Siete años más tarde, se celebraron elecciones. Mandela gobernó en Sudáfrica entre mayo de ese año y junio de 1999.

Murió el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años, después de una larga convalecencia por problemas respiratorios. No sin antes dejar para la historia una gran cantidad de frases sobre la educación, el amor, la libertad y la paz. Algunas de ellas escritas desde la cárcel, donde pasó un total de 27 años.

Nelson Mandela y la libertad: 13 frases

" No hubo un día particular en el que dije "de aquí en adelante me dedicaré a la liberación de mi pueblo". En vez de eso, me encontré haciéndolo y no pude dejar de hacerlo".

"Al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural".

"No existe nada llamado "libertad parcial"

"El dinero no va a crear éxito, la libertad lo hará".

"Que reine la libertad, no los políticos".

"Deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano".

"Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás".

"Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada".

"La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden".

"He luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. Es un ideal por el que espero vivir y conseguir. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir".

" Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo".

"Si hay que decepcionar a alguien, cuanto antes mejor".

"Solo los hombres libres pueden negociar (...). Vuestra libertad y la mía no pueden separarse"

Nelson Mandela y la educación: 9 frases

" La prisión es una tremenda educación en la paciencia y la perseverancia"

"Los niños no solo son el futuro de la sociedad sino el futuro de las ideas."

"No hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir en qué cosas has cambiado tú mismo".

"La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo".

"La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos".

"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión".

"Nunca he considerado a ningún hombre como mi superior, ni en mi vida fuera ni dentro de la cárcel".

"Después de escalar una gran colina, uno se encuentra sólo con que hay muchas más colinas que escalar".

"Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien".

Nelson Mandela y el amor: 10 frases

"Lograrás más en este mundo mediante actos de misericordia que con actos de represión".

"Parte de la construcción de una nueva nación incluye construir un espíritu de tolerancia, amor y respeto entre la gente de este país".

"Aprendí que humillar a otra persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel. Incluso de niño, derroté a mis oponentes sin deshonrarlos".

"La bondad del hombre es una llama que se puede ocultar pero que nunca se apaga".

"No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños".

"Un líder es como un pastor. Se queda detrás del rebaño, dejando que los más ágiles vayan por delante, con lo que los demás le siguen, sin darse cuenta de que todo el tiempo están siendo dirigidos desde atrás".

" La gente debe aprender a odiar, y si puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto".

"Si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, eso se le sube a la cabeza. Si le hablas en su idioma, eso va a su corazón".

"Lograrás más en este mundo con actos de misericordia que con actos de retribución".

"El coraje no es la ausencia de miedo: es inspirar a otros a superarlo".

Nelson Mandela y la paz: 8 frases

"Los valientes no temen perdonar, por el bien de la paz".

"La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar".

"Los hombres tienen diferentes capacidades y reaccionan de manera diferente al estrés. Pero los más fuertes levantaron a los más débiles, y ambos se fortalecieron en el proceso".

"Los grandes pacificadores son todos personas íntegras, honestas, pero humildes".

"Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia".

"Nunca debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra".

"La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que creía necesario por su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que yo he cumplido ese deber, y por eso descansaré para la eternidad".

"Si usted quiere hacer las paces con su enemigo, tiene que trabajar con su enemigo. Entonces se convierte en su compañero".