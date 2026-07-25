Una imagen pocas veces vista: Sánchez y Ayuso aparcan sus diferencias por un día en la lucha contra los incendios de Madrid y Ávila

Los detalles Tras un saludo rápido y cordial, ambos han liderado una reunión en la que por momentos ni se han mirado. Han comparecido por separado, con el presidente del Gobierno apelando a un "pacto de Estado" por la emergencia climática que para la 'popular' parece más bien lejano.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, a pesar de sus diferencias, se han unido ante los incendios en Ávila y la Comunidad de Madrid. Aunque mantuvieron las distancias, lideraron una reunión sobre la emergencia. Sánchez destacó la colaboración entre el Gobierno central y las autonomías, resaltando la necesidad de más recursos para enfrentar la emergencia climática. En 2026, ya se han quemado 133.000 hectáreas, superando previsiones científicas. Sánchez aboga por un pacto de Estado, mientras Ayuso atribuye la situación a múltiples factores, como la necesidad de limpiar bosques y revitalizar la vida rural. Ayuso inicialmente no estuvo presente en la reunión.

Es una imagen más bien poco habitual. Que acostumbran poco a dejar. Que, en esta ocasión, sí han dejado. Es la imagen de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso juntos. Cooperando. Colaborando y dejando atrás, o mejor dicho aparcando, esas diferencias que han hecho más que visibles durante estos últimos años. Ahora, los incendios que asolan Ávila y la Comunidad de Madrid han unido al presidente del Gobierno y a la líder de los 'populares' madrileños.

Eso sí, han guardado las distancias. Con un saludo cordial, y rápido, ambos han encabezado una reunión en la que por muchos momentos ni tan siquiera se han llegado a mirar.

Una vez concluida, Sánchez ha comparecido tan solo acompañado por su equipo y destacando la colaboración entre el Gobierno central y las autonomías: "Todos están poniendo sus recursos al alcance".

El presidente, en ese sentido, ha vuelto a poner el foco en la emergencia climática, afirmando que los medios "no son suficientes para garantizar la vida y la conservación de la biodiversidad", haciendo también un llamamiento a "la prevención y la concienciación de la ciudadanía".

Y es que en este 2026 se han calcinado ya 133.000 hectáreas, un número muy superior al de la media de los últimos diez años y que, como dice Sánchez, "supera muchas de las previsiones científicas".

Por ello ha abogado por un "pacto de Estado", algo que para Ayuso parece estar lejos. Para la presidenta madrileña, lo que sucede se debe a un cúmulo de circunstancias. "Bosques que limpiar, vida rural que ha de volver a los campos...", cuenta.

"No podemos impedir que el verano se adelante a mayo, pero sí podemos hacer que cuando haya otro incendio se dote de medios como hacemos", ha expuesto.

Como dato, Ayuso ha estado fuera de la reunión del puesto de mando en un comienzo. Se ha marchado a desayunar y al volver todo estaba ya en marcha.