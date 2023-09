"Calle es cuidar a tu familia". La frase que bien podría ser eslogan, grafiti, estampado de camiseta o logo para taza la pronuncia Nano. Un joven de Toledo al que puedes escuchar en este vídeo de laSexta Noticias. Se lo dice a algunos de los jóvenes que espera que le vean en su cuenta de TikTok, con ahora más de 46 mil seguidores. A los que provienen de familias con dinero, a quienes les dan la paga y no les falta nada.

Nano les pregunta por qué dejan el instituto y por qué se gastan el dinero de los padres en porros, en beber o ir de fiesta. Por qué, si no les falta nada, van como si fueran de barrio, sin saber lo dura que es la vida. Nano les cuenta que él viene de una familia humilde y se está matando a trabajar. ¿Para qué? "Por ejemplo, el otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana y pum, se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y vosotros que tenéis la suerte de poder vivir una juventud más tranquila, os creéis calle. Calle no es eso. Calle es cuidar a tu familia", cuenta este joven.

El vídeo con este emocionante discurso ya acumula más de 3 millones y medio de visitas. Así que ha subido otro, con más de dos millones de visualizaciones ya, en el que responde todos esos comentarios y preguntas que se acumulan en sus redes sociales: ¿Qué dos trabajos tiene? ¿Cómo consigue compatibilizarlos? ¿Cómo es esa familia a la que necesita sacar adelante? Nano explica que por las mañanas se levanta a las 9 para poder estar pasadas las 10 en la nave en la que comienza su trabajo como repartidor de Amazon. Ahí trabaja 5 de los 7 días de la semana, aunque nunca son los mismos, hasta las 8 de la tarde. Y que lo compatibiliza con otro empleo de noche en un restaurante VIPS de un centro comercial de Toledo, donde trabaja como camarero hasta las 12 y media o 1 de la madrugada.

Una madre víctima de maltrato

También, en sus vídeos explica la razón por la que trabaja de sol a sol con tanto orgullo: su madre, cuenta él, fue víctima de malos tratos durante muchos años. A lo que Nano añade: "No volveré a dejar que ocurra, os voy a proteger siempre, sois mi vida". Se refiere tanto a su madre como a su hermana de 14 años, que también protagoniza muchos de los momentos de sus vídeos con momentos de extrema devoción por ambas partes.

La madre de Nano también es muy activa en redes sociales. Desde que el mensaje de su hijo se ha viralizado, ella ha subido una foto y un vídeo muy ligados a este momento de popularidad. En el vídeo graba el televisor, donde están viendo una pieza de Antena 3 Noticias Fin de Semana sobre su hijo. Se escucha su sollozo emocionado y orgulloso al final.

La otra imagen que ha querido compartir es la de una de las anécdotas más emocionantes que ha contado Nano. Cuando el día del cumpleaños de su madre le regala "hacerse las uñas en el centro comercial", porque nunca se las había hecho y sabía la ilusión que le hacía. Nano cuenta que en el centro comercial iba enseñándoselas a todo el mundo y contándoles que se las había regalado él, su hijo. Porque pese a su aspecto, tatuado y en camiseta de tirantes, "es muy trabajador, ¡y está muy orgullosa de él!".

Esa foto, la de sus uñas perfectamente pintadas de rosa, la comparte su madre con el siguiente texto: "Muy orgullosa de ti, hijo mío, siempre juntos, te amo, no cambies nunca, me encantan las uñas que me has regalado". Las redes sociales se han llenado de mensajes: muchos alabando su entrega a la familia, pero otros tantos, lamentando que la precariedad tenga que ser ejemplo.