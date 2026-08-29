Intervienen en Guadalajara más de cinco kilos de cocaína procedentes de Colombia ocultos en una silla de montar

Los detalles E dispositivo policial encubierto, que dio inicio al detectar un envío postal del país sudamericano, ha permitido detener a tres personas e incautar cinco armas de fuego y abundante material para preparar y adulterar droga.

La Guardia Civil ha incautado más de cinco kilos de cocaína ocultos en una silla de montar enviada desde Colombia a Azuqueca de Henares, Guadalajara. Durante la operación, parte de la investigación 'Gavilanes', se detuvo a tres personas y se confiscaron cinco armas de fuego y material para adulterar drogas. La investigación comenzó al detectar un paquete sospechoso, lo que llevó a un operativo encubierto que permitió identificar a los receptores. En los registros domiciliarios se hallaron más drogas, armas y materiales relacionados con el tráfico de estupefacientes. Un detenido disparó contra un agente antes de ser reducido.

La Guardia Civil ha intervenido más de cinco kilos de cocaína ocultos en una silla de montar a caballo enviada por correo desde Colombia y cuyo destino final era la localidad de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. En la operación, durante uno de los registros domiciliarios, uno de los detenidos se parapetó y disparó contra uno de los agentes antes de ser reducido.

La operación, desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Guadalajara en el marco de la investigación 'Gavilanes', se ha saldado con la detención de tres personas y con la intervención de cinco armas de fuego, así como abundante material que presuntamente se iba a destinar a preparar y adulterar sustancias estupefacientes.

La investigación dio comienzo después de que los agentes detectasen un envío postal de Colombia en el que una silla de montar ocultaba la droga. Ante tal situación, efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Guadalajara establecieron un dispositivo policial encubierto para proseguir con la entrega del paquete e identificar así a sus receptores.

Gracias a este operativo, se detuvo a una persona que quiso hacerse cargo del envío a pesar de ser informada y advertida de que no era la destinataria del paquete.

Posteriormente, los investigadores localizaron y arrestaron a la persona a la que iba dirigida la silla de montar, interviniendo además dos teléfonos móviles.

El análisis de su contenido permitió a los agentes obtener más indicios de la actividad investigada y detener a una tercera persona, presuntamente vinculada con la organización.

En uno de los registros domiciliarios se intervinieron otros 928 gramos de cocaína, 1.650 gramos de cafeína y tres litros de metiletilcetona, además de una prensa hidráulica y otros efectos relaciones, afirma la Guardia Civil, con la preparación y adulteración de la droga.

Asimismo, los agentes localizaron cinco armas de fuego, dos armas de aire comprimido y 253 cartuchos de diferentes calibres.

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