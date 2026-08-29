Cuatro detenidos por apedrear a una patrulla de militares y herir a un sargento en una nueva emboscada en Ceuta

El contexto Este ataque se produce tras el que tuvo lugar el pasado jueves, en el que un grupo de individuos lanzó piedras contra un vehículo militar y lo destrozó, dejando a cuatro militares heridos.

En Ceuta, cuatro personas han sido detenidas y un sargento herido leve tras una emboscada en la madrugada del sábado, según informa 'Cadena SER'. El militar resultó herido al intentar arrestar a uno de los agresores. Este incidente sigue a otro ocurrido el jueves, cuando cinco personas fueron heridas en una emboscada en el barrio de Benzú. En esa ocasión, un grupo lanzó piedras contra un vehículo militar, destrozándolo. Doce personas fueron detenidas, aunque se estima que hasta 70 podrían haber participado. La situación sigue en desarrollo, y laSexta continuará ofreciendo actualizaciones.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro ciudadanos marroquíes en situación irregular acusados de atacar durante la madrugada de este sábado a un grupo de militares del Grupo de Regulares en Ceuta, un incidente en el que resultó herido un sargento del Ejército español, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos han ocurrido en las inmediaciones de la gasolinera situada junto a la puerta trasera de Murallas Reales, en la avenida Martínez Catena. De acuerdo con la información policial, los cuatro individuos lanzaron piedras contra los militares cuando estos se encontraban en la zona, alcanzando a uno de ellos y provocándole lesiones.

Tras la agresión, se inició una persecución que concluyó en la playa del Chorrillo. En ese momento, una patrulla del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que circulaba por la zona fue alertada de lo sucedido y participó en el operativo. Inicialmente, los agentes lograron detener a tres de los presuntos agresores, mientras que un cuarto consiguió huir en dirección a la playa. Según informan desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ese cuarto individuo es menor de edad.

Los propios militares emprendieron entonces su búsqueda y consiguieron localizarlo poco después, avisando nuevamente a los efectivos del GRS para proceder a su arresto. Posteriormente, los cuatro detenidos fueron entregados a la Policía Nacional y trasladados a la Jefatura Superior, donde tres han prestado declaración este sábado. Mientras, el menor de edad ha pasado a disposición judicial, aunque hasta el momento se desconoce la decisión de la Fiscalía de menores.

Este ataque se produce después de que el pasado jueves cuatro militares resultaran heridos en otra emboscada, en la que un grupo de individuos lanzó piedras contra un vehículo militar y lo destrozó en el barrio de Benzú. En ese caso, fueron 12 los detenidos, aunque fuentes oficiales calculan que podrían haber participado hasta 70 en el ataque.

De los 12 arrestados por su presunta participación en la emboscada sufrida por una patrulla de Regulares en la zona de Benzú, en Ceuta, 11 serán expulsados a Marruecos durante cinco años tras ser condenados este viernes a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

La pena de prisión ha sido sustituida por la expulsión del territorio español, cuya ejecución ya ha sido acordada judicialmente, después de que los 11 acusados reconocieran su participación en los hechos y aceptaran el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y sus respectivas defensas.

Según la resolución, los condenados habrían preparado la emboscada y aguardado el paso de algún vehículo por la zona, momento en el que iniciaron el ataque contra la patrulla militar. Los agresores lanzaron piedras contra el vehículo en el que circulaban los militares, una acción que provocó heridas a cuatro de ellos. Tras el incidente, las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 personas.

La situación del duodécimo arrestado es distinta, ya que negó haber participado en la agresión y no aceptó los hechos que se le imputan, ni el acuerdo alcanzado por las otras partes. Este acusado aseguró durante su declaración que se encontraba durmiendo cuando fue detenido y rechazó cualquier vinculación con el ataque a los militares. Ante su negativa a reconocer los hechos y a aceptar la pena pactada, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de la celebración de un juicio en el que se determinará su responsabilidad.

Asociaciones militares urgen que se tomen medidas

Ante esta situación, tres asociaciones de militares -ASFASPRO, AUME y UMT- han reclamado que se tomen medidas para evitar emboscadas y agresiones como las sufridas esta semana por miembros de las Fuerzas Armadas en Ceuta, que, según subrayan las asociaciones en un comunicado conjunto, "dejan en evidencia una situación de vulnerabilidad" que llevan denunciando desde el inicio de la crisis migratoria tras la entrada masiva irregular de 72.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

Para las asociaciones, la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas "debe ser objeto de especial protección y prioritaria por razón de los riesgos específicos a que están expuestos". Y, por ello, piden de forma urgente que se dote adecuadamente a los militares desplegados en Ceuta con los medios materiales, equipos de protección y recursos necesarios para hacer frente a posibles ataques y agresiones y para garantizar su integridad física y personal en todo momento.

Asimismo, ASFASPRO, AUME y UMT exigen que los militares cuenten con una misión "claramente definida" y un "marco jurídico identificable" para que puedan "defenderse y protegerse eficazmente ante agresiones". "No resulta admisible exigir a los militares desplegados la custodia y defensa de la seguridad nacional mientras se les niegan los recursos elementales de autoprotección y la cobertura legal indispensable, dejándoles desamparados por su propia administración", añaden.

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