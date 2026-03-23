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Recibió insultos homófobos y tránsfobos

Una mujer transexual sufre una paliza a manos de un grupo de personas en La Bañeza, León

Los detalles Varias personas le propinaron una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara", por la estuvo a punto de perder un ojo. La Plataforma Trans pide "actuaciones urgentes" para localizar a los agresores.

Una mujer transexual sufre una paliza a manos de un grupo de personas en La Bañeza, LeónUna mujer transexual sufre una paliza a manos de un grupo de personas en La Bañeza, LeónAgencia EFE
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Una mujer transexual ha sufrido en La Bañeza (León) una paliza que le dio un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos, según denunció la víctima en redes sociales y también ante las fuerzas de seguridad.

La mujer sufrió la agresión el sábado pasado por la noche, tiene signos visibles en la cara y estuvo a punto de perder un ojo, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández, es actualmente Miss Benavente (localidad española donde nació) y Miss Trans Zamora; ha recibido el apoyo en redes sociales de otras concursantes que competirán en Miss Trans España.

Del mismo modo, la Plataforma Trans ha manifestado en un comunicado la más "enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba", subrayando que fue "un ataque de extrema violencia, en el que casi pierde la vida y que estuvo a punto de costarle la pérdida de un ojo".

Esta organización ha indicado que este suceso evidencia el aumento de los delitos de odio contra las personas LGTBIQA+. Según la plataforma, los hechos sucedieron cuando la persona agredida intentó entrar al aseo de un bar y un grupo de mujeres la increpó diciéndole que no podía pasar al mismo baño que ellas porque "que era un hombre", al tiempo que gritaban insultos homófobos.

La víctima se encerró en el baño y, al salir y abandonar el local, se le echaron encima varias personas que le propinaron una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara", por las que Bianca sufrió "múltiples contusiones".

Este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un clima creciente de odio y señalamiento de la comunidad LGTBIQ+ y en especial las personas trans, que pone en riesgo su vida e integridad de muchas, según esta organización.

Su presidenta, Mar Cambrollé, ha pedido "actuaciones urgentes" para localizar a los agresores y ha puesto de relieve la "elevada violencia a la que están sometidas las personas trans".

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