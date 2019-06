La mujer de Reyes se enfrenta a su segundo duelo en cuatro años: su hermano falleció en 2015 tras una larga enfermedad

José Antonio Reyes falleció el pasado 1 de junio. El futbolista fue un icono en el deporte nacional e internacional. Exjugador del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Sevilla, su corazón siempre estuvo en el Sánchez-Pizjuán y su reciente pérdida ha conmocionado al mundo del fútbol y a sus seres queridos.

Reyes, de 35 años, estaba casado con Noelia López Muñoz, con la que tenía dos hijas tras ocho años de relación. La joven ha expresado su dolor a través de las redes sociales, donde ha querido dedicar unas palabras de amor y agradecimiento al padre de sus hijas.

La tragedia ya sacudió la vida de Noelia López cuatro años antes de la muerte de su marido. En noviembre de 2015, su hermano pequeño fallecía tras luchar contra una dura enfermedad y cuando acababa de acabar su grado en Ingeniería de Caminos.

"Llegaste a mi vida para enseñarme lo que es amar incondicionalmente, descubrir el mundo contigo, aprender todo lo que se. Me enseñaste a reírme a carcajadas", publicaba la joven tras el fallecimiento de su hermano en la misma red social.

"Como aprender a vivir sin ti. Te pido fuerzas para poder cuidar de papá y mamá. Te necesitamos mas que nunca. Cómo puede una madre ver esto, que solito dejas a papá. Jamás pensé que me despediría de ti de esta manera. Has sido y serás el gran amor de mi vida", continuaba.

Dentro de la publicación, la joven prometía a su hermano no olvidarle: "Mis hijos siempre sabrán que tienen el mejor tito del mundo porque les hablaré de ti todos los días de mi vida. Tu sobrina siempre sabrá tus lagrimas de alegría cuando te dije que serias tito. Te prometí que nunca se olvidará de ti. Eres un orgullo para todos, qué corazón tan fuerte luchando por quedarte con nosotros y qué ganas de vivir tenías. Qué sola me dejas, no existe consuelo para nosotros".

"Abrázame mucho por favor, necesito saber que estas conmigo. Me haces mucha falta hermano, no sabes cuanto te echo de menos. Era feliz y no lo sabía. Te amo Tony", concluía Noelia López.

La publicación que le dedicó Noelia López a su hermano Tony. | Instagram: noelialopezm

José Antonio Reyes también homenajeó a su cuñado para despedirse de él. El jugador, que aún formaba parte de la plantilla del Sevilla, hizo la forma de su inicial con los dedos tras meter un gol contra el eterno rival sevillista, el Betis. Incluso, la propia Noelia se tatuó la cara de hermano tras meses sin él.