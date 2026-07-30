La jueza desestima la nulidad pedida por Asencio y sus tres excompañeros e irán a juicio por la difusión de un vídeo sexual

Los detalles La magistrada ha determinado que, para dar por bueno el perdón de las víctimas, es necesario que lo ratifiquen en el plenario. En consecuencia, tanto Asencio como los otros tres investigados, que fueron expulsados del Real Madrid, tendrán que ir a juicio.

La jueza que investiga el caso por la grabación y supuesta difusión de un acto sexual consentido por parte de Raúl Asencio y otros tres excanteranos del Real Madrid ha desestimado las alegaciones sobre la nulidad del proceso planteadas por las defensas.

Además, la magistrada ha determinado que, para dar por bueno el perdón de las víctimas, es necesario que lo ratifiquen en el plenario. En consecuencia, a pesar del perdón de las víctimas, tanto Asencio como los otros tres investigados, que fueron expulsados del Real Madrid, tendrán que ir a juicio.

*Noticia en ampliación.

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