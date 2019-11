La 'Frutería Lola' de Picassent (Valencia) ha reivindicado la venta y comercialización de cítricos y productos de la agricultura valenciana de proximidad. Su propietaria, María Dolores Montagud, ha decidido mostrar un cartel en su tienda en el que deja expresada su negativa a comprar "fruta del extranjero" hasta que "no haya naranja de Picassent", y, de esta forma, fomentar un pago justo a los agricultores locales por su producto.

Así lo ha defendido María Dolores, quien ha señalado que instaló este cartel en respuesta a la insistencia de varios vecinos y clientes que le preguntaban por qué todavía no vendía naranja en su tienda, cuando sí que había en otros comercios o supermercado: "Yo podría tener cajas enteras de naranjas de Sudáfrica o de países de Sudamérica, pero no quiero, yo vendo naranja valenciana".

Por este motivo, la propietaria de este comercio decidió dejar constancia de su decisión para que sus clientes no volvieran a preguntar. "La gente me lleva pidiendo naranja desde agosto, pero como no son españolas, no las voy a traer, además no quiero comprar fruta extranjera", ha asegurado.

Asimismo, María Dolores ha indicado que muchos de sus clientes le han trasladado el mal sabor de algunos de los cítricos importados, sobre todo los que usan las naranjas para beber zumo, porque le dicen que "saben a medicina".

Por este motivo, ha pedido a sus vecinos que se esperen dos meses hasta que pueda vender la naranja del terreno porque su sabor "no tiene comparación".

El cartel de la 'Frutería Lola' se ha hecho famoso gracias a que el marido de una de las compradoras de su tienda lo ha compartido en redes sociales. Sin embargo, su propietaria ha dicho que ella siempre ha pensado igual en sus más de diez años de trabajo: "Me parece impropio comprar producto extranjero con todo lo que tenemos en Picassent".

Además de cítricos, también hay aguacates cultivados en esta zona de la Comunitat Valenciana que se comercializan en esta tienda. Algunos de sus clientes acuden precisamente a por estos aguacates del terreno y aseguran que confían en los productos de la 'Frutería Lola' por su calidad que se percibe sobre todo en el sabor, porque es "distinto" y "mucho mejor" al que se encuentran en supermercados y grandes superficies de alimentación.

Algunos de estos clientes al ser preguntados por si apoyan la iniciativa de María Dolores y su cartel, se han mostrado convencidos de que es una apuesta de la que deberían tomar ejemplo otros comercios e incluso instituciones: "Empieza ella, pero se unirán más tiendas y así, poco a poco, iremos tomando conciencia".

"La naranja valenciana, ni pisa por Valencia"

En este sentido, esta vecina de Picassent ha lamentado que buena parte de la producción de los cítricos valencianos terminan siendo exportados a los mercados de Europa por un precio muy superior al que se vende en España.

"He llegado a ver una sola naranja que se vendía a un euro en Alemania", ha aseverado María Dolores, quien entiende que muchos agricultores decidan vender en el extranjero y eso provoque que la naranja valenciana "ni pise por Valencia" y en España se termine comercializado productos importados desde Sudáfrica u otros países.

Esta vecina de Picassent ha hecho hincapié en que su reivindicación va dirigida a los agricultores valencianos y españoles para que reciban un precio justo por sus cosechas."Que se pague todo lo que se tendría que pagar" ha defendido María Dolores, añadiendo que si en Merca Valencia "compras por 20 euros un cajón de naranjas", en el campo "no tienes porqué pagarlo a 1'25 euros".