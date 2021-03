Confusión en Colombia a colación de un suceso que ha tenido lugar en una clínica ubicada en la localidad de Floridablanca. Allí, una mujer ha denunciado una "estafa" relacionada con la vacuna del coronavirus. En concreto, que a una familiar suya la habían vacunado contra la COVID-19 con una jeringuilla vacía. Todo empezó cuando Dayana Hernández acompañó a su abuela, Celina Bautista, al centro médico para ponerse la vacuna. "Es una señora de 82 años, por lo que está en fase 1", cuenta.

Una vez allí, llegó la hora de aplicar a Celina la dosis, momento que su nieta grabó el teléfono. Tras revisar las imágenes, Dayana afirma que se dio cuenta de que a su abuela no la habían vacunado realmente, sino de que había sido pinchada con una jeringuilla vacía. Cuando descubrió lo que había pasado, quiso avisar inmediatamente a la sanitaria que le puso la vacuna, por lo que finalmente su abuela fue vacunada. Una situación que no obstante generó un enorme enfado en ella.

En las imágenes se puede apreciar cómo la enfermera, al pinchar a la anciana para aplicarle la vacuna, falla en el intento, tal y como reconoce ella misma posteriormente: "Se salió el líquido". La otra trabajadora que tomó los datos no se dio cuenta, al parecer, de lo sucedido. "Yo me di cuenta de que la vacuna estaba completamente vacía. La que nos tomó los datos nos despidió como si no hubiera pasado nada. Yo me percaté y le dije que no nos íbamos a retirar porque mi abuela no había sido vacunada".

Según prosigue Dayana en su vídeo, la enfermera "volvió y preparó rápidamente la vacuna, esta vez sí con un líquido, que espero que sea de verdad la vacuna". Al revisar las imágenes, prosigue la joven, se dio cuenta de "que tenía razón". "Tras pedir explicaciones, me pusieron en contacto con la jefa de Enfermería, y dijo que era un error humano y que le podía pasar a cualquiera".

Una justificación que también ha llegado desde las autoridades colombianas, que han querido quitar hierro al asunto afirmando que se trataba de un error humano. No obstante, Dayana no cree que este error fuese tal. "Están simulando colocar las vacunas contra el virus. En el vídeo se observa y se escucha todo lo sucedido con total claridad. Por favor, tened mucho cuidado, esto nos puede pasar a cualquiera", ha apuntado en su cuenta de Instagram.