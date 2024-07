Una mujer denuncia haber sido violada por un compañero de trabajo y acaba despedida

Una mujer ha sido despedida por su empresa tras denunciar a un compañero por presunta violación. El suceso ocurrió el pasado 14 de junio en Santander, en una fiesta previa a una convención nacional de Tecnocasa, empresa donde ambos trabajaban. Ahora, a través de su abogado, la víctima quiere hacer público que la compañía le pidió que callara en lugar de brindarle su apoyo. La víctima ha presentado una denuncia por violación y otra por despido improcedente.

Según consta en la denuncia que presentó ante la Policía Nacional, lo único que recuerda ella es tomar una copa y, después de eso, nada más. Se despertó desnuda en la cama, con dolor vaginal, marcas en las muñecas y una mordedura en la pierna. Sospechó que había sido víctima de sumisión química. Y los análisis confirmaron la sumisión: positivo en benzodiacepinas y cocaína. La víctima asegura que no consumió nada ni consciente ni voluntariamente.

Ese mismo lunes le contó lo ocurrido a su jefe pero, según denuncia su abogado, no solo no activó ningún protocolo, sino que no quiso saber nada del tema: "Si estáis bien y llegasteis al hotel no quiero saber nada más de estas cosas, mucho cuidado con armar escándalo", le dijo su jefe. La sorpresa llegaría al día siguiente, cuando recibió la primera carta de despido por causas económicas.

Días después recibió la segunda, que anulaba la primera, y alegaba un despido disciplinario. En este caso, la víctima presentó una denuncia por despido improcedente. Según comunica su abogado: "Es un despido por causas discriminatorias, infringe el principio de indemnidad. Mi representada tiene todo el derecho a perseguir al causante de los hechos y a no ser despedida por ello. Porque la actuación de Tecnocasa es completamente insolidaria. No han mostrado la más mínima sensibilidad ante los graves hechos acontecidos".

laSexta noticias ha intentado insistentemente contactar con la empresa implicada, Tecnocasa, que ha rechazado hacer declaraciones. En entrevistas a otros medio, reconocen el despido pero dicen que no está relacionado.

Tecnocasa toma cartas en el asunto

Desde Tecnocasa han emitido un comunicado en el que aseguran que ya han abierto un expediente interno. Afirman que han decidido suspender temporalmente la relación comercial con la franquicia involucrada en los hechos y que si se determina que ha habido una actuación ilegal no dudarán en rescindir completamente la relación con la misma. También han mostrado su apoyo total a la víctima.

"En Tecnocasa tenemos tolerancia cero con cualquier tipo de violencia, abuso o acoso, ya sea sexual, o cualquier tipo de agresión o discriminación. También, hemos decidido suspender temporalmente la relación comercial con la franquicia. Si se determina que ha habido una actuación ilegal, no dudaríamos en rescindir nuestra relación", señala la empresa en el comunicado.