Ocho alumnos de primaria han fallecido en un ataque a una escuela situada en la localidad de Enshi, en la privincia de Hubei, China, según ha informado el medio 'Global Times'.

La Policía ha arrestado a un hombre de 40 años como presunto autor de los hechos que han dejado ocho víctimas mortales y otros dos menores heridos. Se trata de un exconvicto, salido de prisión el pasado mayo, condenado a ocho años de cárcel por intento de asesinato, según medios locales.

Las autoridades no han revelado cómo se perpetró el ataque ni tampoco han aclarado qué tipo de heridas tienen las víctimas ni la gravedad de las mismas. Algunos de los alumnos han sido trasladados al Central Hospital of Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture. El Gobierno local ha afirmado que está prestando ayuda psicológica a las familias.

En el pasado, se han registrado ataques contra escuelas perpetrados por individuos armados con cuchillos o con bombas artesanales, toda vez que las autoridades mantienen un estricto control con las armas de fuego y son de difícil acceso.