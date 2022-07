El trabajador de 60 años que sufrió ayer un golpe de calor mientras trabajaba en labores de limpieza en la avenida de San Diego de Puente de Vallecas ha muerto después de ser llevado al Hospital Gregorio Marañón, han trasladado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos ocurrieron pasadas las 17.30 horas, cuando Emergencias Madrid recibía una llamada de un testigo de la caída avisando de un hombre que se había desplomado y que se encontraba inconsciente en la calle.

Rápidamente, una dotación de Samur Protección-Civil acudió a las inmediaciones y encontró a un hombre inconsciente con una temperatura corporal de 41,6 grados. Ante esta situación, el equipo sanitario le aplicó hielo frío en las axilas, ingles y en la nuca, además de darle suero salino frío. Al ver que estas medidas eran insuficientes para que la víctima recobrase el sentido, Samur intubó al hombre, quien fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón en estado grave.

Hasta el momento, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado 360 muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en los seis primeros días de la ola de calor que afecta a España.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio, Borja Carabante, ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido a través de las redes sociales. "Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. DEP", ha lamentado. Al mismo tiempo, ha anunciado que los empleados municipales encargados de la limpieza viaria podrán flexibilizar su entrada al trabajo para evitar así las horas más intentas de la ola de calor.

"De tal manera que este turno de 14 a 19 horas puedan hacerlo también en horario de 17 a 24 horas de manera voluntaria. Y que si en las horas centrales del día, de manera voluntaria y si así lo desean, no trabajen y podamos mitigar esos efectos tan adversos en los trabajadores municipales", ha trasladado Carabante en declaraciones a los medios de comunicación. Asimismo, ha recordado que en el mes de junio los sindicatos hicieron al Consistorio una propuesta para estudiar la posibilidad de que las empresas de limpieza prioricen las calles más arboladas para las horas centrales del día y dejar para las últimas horas las que menos árboles tienen, algo que sí está permitido.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que no hay denuncias por no cumplir los protocolos de seguridad

En este sentido, ha añadido que los sindicatos también hicieron una serie de recomendaciones para que los trabajadores de limpieza que trabajan en el turno de las horas centrales del día puedan estar protegidos. "Como la necesidad de estar hidratados, de llevar gorra, de ir por las calles con más arbolado, de hacer pausas y parar, y sobre todo, hacerlas en la sombra. Esas son las recomendaciones y protocolos de seguridad y salud del trabajo", ha explicado.

Respecto al incumplimiento de estos protocolos de seguridad, el delegado ha aseverado que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna denuncia ni ninguna inspección por no cumplirlos. "No tenemos ninguna constancia de denuncia ni de inspección que se haya hecho de oficio a través de alguna denuncia", ha recalcado.

La edil de Más Madrid en el Ayuntamiento Esther Gómez ha mandado un abrazo "muy fuerte" a la familia del trabajador en sus redes sociales y ha subrayado la importancia de tomar medidas para evitar las exposiciones al sol en plena ola de calor. "Cambiar horarios de recogida, reducir las zonas a limpiar, lo que sea por salvar vidas", ha detallado. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha lamentado el "peor desenlace posible" para el operario de limpieza y ha manifestado sus condolencias a su familia a través de Twitter. Además, ha pedido que se abra una investigación para conocer si se han cumplido los protocolos de prevención de riesgos laborales por altas temperaturas.