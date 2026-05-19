Muere una persona y otras dos resultan heridas tras un accidente de un camión de la basura en Madrid

Los detalles El conductor del camión de la basura, de 28 años, ha fallecido tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado. El suceso ha tenido lugar en la A-3, a la altura de la localidad de Valdecarros.

Un trágico accidente ocurrió esta madrugada en la carretera A-3, cerca de Valdecarros (Madrid), cuando un camión de la basura se incendió tras un siniestro, dejando al conductor, un joven de 28 años, atrapado y fallecido. El incidente tuvo lugar a las 02:15 horas en el kilómetro 13,5 de la vía de servicio. Dos conductores de camiones de basura que presenciaron el accidente intentaron rescatarlo, resultando heridos en el intento. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón con quemaduras leves en las manos, mientras que el otro fue llevado al Hospital La Paz con quemaduras moderadas en brazos y cara.

El conductor de un camión de la basura ha fallecido esta madrugada en la carretera A-3 a la altura de la localidad de Valdecarros (Madrid) tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado, y otros dos conductores han resultado heridos al tratar de ayudarle, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 02:15 horas de la madrugada en el kilómetro 13,5 de la vía de servicio de la A3, en un punto próximo a Valdecarros (Madrid).

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio del camión, que ha comenzado a arder en el siniestro. El conductor del vehículo, un hombre de 28 años, ha quedado atrapado en él y los conductores de otros dos camiones de basura que han presenciado el accidente han tratado de auxiliarle sin que hayan podido hacer nada por su vida y han resultado heridos.

Efectivos de SAMUR-PC han trasladado a uno de los heridos al Hospital Gregorio Marañón en estado leve con quemaduras en las manos y al otro al Hospital La Paz con pronóstico moderado con quemaduras en brazos y cara.

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