Ahora

Trágico accidente

Muere una persona y otras dos resultan heridas tras un accidente de un camión de la basura en Madrid

Los detalles El conductor del camión de la basura, de 28 años, ha fallecido tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado. El suceso ha tenido lugar en la A-3, a la altura de la localidad de Valdecarros.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid.Imagen de archivo. Emergencias 112 Comunidad de Madrid.SUMMA 112
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El conductor de un camión de la basura ha fallecido esta madrugada en la carretera A-3 a la altura de la localidad de Valdecarros (Madrid) tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado, y otros dos conductores han resultado heridos al tratar de ayudarle, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 02:15 horas de la madrugada en el kilómetro 13,5 de la vía de servicio de la A3, en un punto próximo a Valdecarros (Madrid).

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio del camión, que ha comenzado a arder en el siniestro. El conductor del vehículo, un hombre de 28 años, ha quedado atrapado en él y los conductores de otros dos camiones de basura que han presenciado el accidente han tratado de auxiliarle sin que hayan podido hacer nada por su vida y han resultado heridos.

Efectivos de SAMUR-PC han trasladado a uno de los heridos al Hospital Gregorio Marañón en estado leve con quemaduras en las manos y al otro al Hospital La Paz con pronóstico moderado con quemaduras en brazos y cara.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'
  2. De las ovaciones a Moreno a la huida de Montero: el PP traga con el "lío" de entenderse con Vox mientras el PSOE busca consuelo tras la debacle histórica
  3. Detenido en El Ejido tras matar a sus padres y herir a otras cuatro personas, entre ellas dos menores de 7 meses y dos años
  4. El nuevo giro de Trump con Irán: aplaza "dos o tres días" un ataque previsto para el martes pero pide a sus fuerzas que estén "preparadas para un ataque a gran escala"
  5. Cuatro encapuchados atracan una joyería a plena luz del día en un centro comercial de Puente de Vallecas, Madrid
  6. Kim Kardashian pide un euro simbólico por los daños del robo que sufrió en 2016 en París