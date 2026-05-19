Detienen a un hombre por la muerte de dos personas en una vivienda en Oviedo

Los detalles El hallazgo de los dos cadáveres ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Vázquez de Mella de la capital asturiana, en el barrio ovetense de Vallobín.

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por el asesinato de dos personas en Oviedo, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en una vivienda de la calle Vázquez de Mella, en el barrio de Vallobín. La investigación está en sus primeras etapas, con agentes recabando pruebas en el lugar. La Policía Científica y Judicial se ha desplazado al domicilio, ya que el caso está judicializado. El Juzgado de Guardia de Oviedo será informado para decidir sobre la situación del detenido.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte de dos personas, un varón y una mujer, en una vivienda de Oviedo, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El hallazgo de los dos cadáveres ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Vázquez de Mella de la capital asturiana, en el barrio ovetense de Vallobín.

Las dos personas asesinadas son la hermana y el cuñado del detenido, según ha confirmado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. En declaraciones a los periodistas, Lastra ha apuntado que la Policía Científica y la Policía Judicial han asegurado el escenario de este doble homicidio para desarrollar la investigación, mientras que los cuerpos han sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias para la práctica de la autopsia.

Los hechos aún están en la fase inicial de investigación y los agentes todavía se encuentran recabando pruebas. A la vivienda se han trasladado agentes de la Policía Científica y de la Judicial, al estar la investigación judicializada, han añadido desde la Jefatura Superior de Policía.

De las pesquisas será informado el Juzgado de Guardia de Oviedo que deberá decidir sobre la situación del arrestado.

Dos vecinas del inmueble en el que se ha cometido el doble homicidio han relatado a los periodistas que el detenido se había quejado con anterioridad de que tenía de okupas en su vivienda a su hermana y a su cuñado, e incluso había llegado a decir que los iba a matar.

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