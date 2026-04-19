Muere un joven de 25 años en un tiroteo en Torrevieja, Alicante

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Los detalles Sobre las 22:30 horas de este sábado se escucharon varios disparos en la calle Bergantín de la localidad alicantina, en las proximidades de la playa del Cura.

Un joven de 25 años falleció en un tiroteo en Torrevieja, Alicante, el sábado por la noche, según la Guardia Civil. Aunque se ha iniciado una investigación, aún no hay detenidos. Los disparos se escucharon alrededor de las 22:30 horas en la calle Bergantín, cerca de la playa del Cura. La víctima, de nacionalidad argelina, ya estaba muerta cuando llegaron los agentes. Se sospecha que murió por impacto de bala, a la espera de la autopsia para confirmar la causa exacta. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de Alicante, lidera la investigación para esclarecer los hechos.

Este sábado tuvo lugar una tragedia en Alicante. Un joven de 25 años perdía la vida por en un tiroteo en la localidad alicantina de Torrevieja, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita. Por el momento, aunque se ha abierto una investigación al respecto, no hay detenidos.

Sobre las 22:30 horas de este sábado se escucharon varios disparos en la calle Bergantín de Torrevieja, en las proximidades de la playa del Cura.

Tras ello, agentes de la Guardia Civil se personaron rápidamente en el lugar del tiroteo, donde se detonaron varios disparos. La víctima, de nacionalidad argelina, ya había fallecido cuando llegaron al lugar.

Todo apunta a que el individuo murió por impacto de bala, aunque se está a la espera de la autopsia en el Instituto de Medicina de Legal para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

Con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, el equipo territorial de la Policía judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación para recabar todas las pruebas posibles que permitan esclarecer lo sucedido.

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