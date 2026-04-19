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Se investigan los hechos

Muere un joven de 25 años en un tiroteo en Torrevieja, Alicante

Los detalles Sobre las 22:30 horas de este sábado se escucharon varios disparos en la calle Bergantín de la localidad alicantina, en las proximidades de la playa del Cura.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia CivilImagen de archivo de un coche de la Guardia CivilAgencia EFE
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Este sábado tuvo lugar una tragedia en Alicante. Un joven de 25 años perdía la vida por en un tiroteo en la localidad alicantina de Torrevieja, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita. Por el momento, aunque se ha abierto una investigación al respecto, no hay detenidos.

Sobre las 22:30 horas de este sábado se escucharon varios disparos en la calle Bergantín de Torrevieja, en las proximidades de la playa del Cura.

Tras ello, agentes de la Guardia Civil se personaron rápidamente en el lugar del tiroteo, donde se detonaron varios disparos. La víctima, de nacionalidad argelina, ya había fallecido cuando llegaron al lugar.

Todo apunta a que el individuo murió por impacto de bala, aunque se está a la espera de la autopsia en el Instituto de Medicina de Legal para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

Con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, el equipo territorial de la Policía judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación para recabar todas las pruebas posibles que permitan esclarecer lo sucedido.

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