La lucha de Bea, una educadora infantil en huelga por el "maltrato institucional" que sufren: "O hay soluciones o no volvemos"

¿Qué está pasando? Con 20 años de experiencia en el sector, la trabajadora ha secundado la protesta ante las condiciones salariales y laborales que tiene: "En neto, cobramos unos 1.100 euros".

Los educadores infantiles han dicho basta. Han dicho basta, hartos de las malas condiciones que tienen tanto a nivel salarial como a nivel laboral. El sector ha salido a las calles en una protesta que coincide con la huelga indefinida que lleva en marcha desde hace dos semanas en las escuelas de cero a tres años. Una de las trabajadoras que se ha manifestado es Bea, que con 20 años de experiencia en el sector gana poco más de 1.000 euros.

"Hemos dicho que hasta aquí. Vivo con mis padres, tengo 40 y no puedo independizarme sola porque una habitación en Madrid vale 400 o 500 euros. En neto, cobramos unos 1.100", ha contado en laSexta.

Y es que defina de "maltrato institucional" la situación que atraviesan: "No podemos normalizar este trato de tener 14 criaturas comiendo a la vez. Solo tengo dos manos".

"A nivel emocional esto es increíble. Te encuentras que se te ha ido todo el aula porque lloran y aunque quieres atenderles no puedes", ha expresado.

Tiene claro que no va a parar a pesar de lo que supone para ellos estar de huelga indefinida con el sueldo que tienen: "No voy a ir al aula hasta que no lo consiga".

"Necesitamos un decreto a nivel estatal que regule los ratios, para que ninguna comunidad abuse", insiste.

Porque el problema, como dice, va más allá: "Si las educadoras están así las criaturas están igual".

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