Meterse en la cocina, un acto de rebeldía ante los caros precocinados: "Todo el sistema y el mundo nos empuja a no cocinar"
Los detalles "Estamos poniendo ese ahorro de tiempo frente a una calidad nutricional, a una libertad y a una independencia que tenemos respecto a lo que cocinamos y lo que no", cuenta Claudia Polo Barrachina, divulgadora en alimentación.
La falta de tiempo ha impulsado el consumo de platos precocinados, aunque esto tiene un coste económico y nutricional. Claudia Polo Barrachina, experta en alimentación, destaca que cocinar en casa ofrece calidad y libertad alimentaria, mientras que Mikel López Iturriaga, de El Comidista, subraya el ahorro económico al preparar grandes cantidades. Las raciones individuales de platos como lentejas son más caras que cocinarlas en casa. Además, el espacio limitado en las viviendas dificulta cocinar, lo que lleva a muchas personas a depender de comidas rápidas. Sin embargo, quienes aún cocinan en casa desafían un sistema que propicia lo contrario.
¿Ahorras cocinando en casa?. Es una de las preguntas que muchos se repiten a día de hoy, panorama en el que no hay tiempo que perder, no hay tiempo para salir, compartir o cocinar, por lo que muchos prefieren tirar de platos precocinados, pero elegir lo rápido tiene un coste.
"Estamos poniendo ese ahorro de tiempo frente a una calidad nutricional, a una libertad y a una independencia que tenemos respecto a lo que cocinamos y lo que no", cuenta Claudia Polo Barrachina, divulgadora en alimentación.
La tendencia se asoma a favor de los platos preparados que solo piden un golpe de microondas. Raciones rápidas, individuales y poco rentables respecto a la cocina tradicional. "El ejercicio de cocinar optimiza tiempo, recursos... Organízate con tus amigos para hacer una comida, unos tuppers e intercambiáoslo", añade Polo.
Y es que este afán por ahorrar tiempo está costando bastante dinero a los consumidores. Mikel López Iturriaga, director de El Comidista, sostiene que "si haces un plato y haces ocho raciones, te va a salir definitivamente más barato que si lo compras fuera".
Las raciones individuales de lentejas cuestan ya entre tres y siete euros, pero hacerlas en casa saldría a poco más de un euro el plato. "Las legumbres envasadas, son tus mejores amigas. Yo soy muy partidario también de tener verduras en el congelador y ya no es lo de antes, cuando ese tipo de verduras eran un horror", cuenta López.
Ocurre lo mismo con el gazpacho o los pinchos de tortilla, que cuestan lo mismo que hacer una sola en casa. Eso sí, también está afectando mucho que los entornos para cocinar y compartir sean cada vez más reducidos.
"¿Cómo vas a cocinar en un apartamento donde no tienes salón? Porque la habitación está compartida o donde tienes la cama casi metida en donde tienes el microondas. ¿Cómo vamos a cocinar en nuestras casas cuando casi no podemos ni permitírnoslas?", zanja Claudia Polo.
Así, quienes todavía reservan tiempo y espacio, no solo están comiendo mejor: "Es un acto de rebeldía porque todo el sistema y el mundo en el que vivimos nos empuja a no cocinar", sentencia el director de El Comidista.
