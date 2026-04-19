Meterse en la cocina, un acto de rebeldía ante los caros precocinados: "Todo el sistema y el mundo nos empuja a no cocinar".

¿Ahorras cocinando en casa?. Es una de las preguntas que muchos se repiten a día de hoy, panorama en el que no hay tiempo que perder, no hay tiempo para salir, compartir o cocinar, por lo que muchos prefieren tirar de platos precocinados, pero elegir lo rápido tiene un coste.

"Estamos poniendo ese ahorro de tiempo frente a una calidad nutricional, a una libertad y a una independencia que tenemos respecto a lo que cocinamos y lo que no", cuenta Claudia Polo Barrachina, divulgadora en alimentación.

La tendencia se asoma a favor de los platos preparados que solo piden un golpe de microondas. Raciones rápidas, individuales y poco rentables respecto a la cocina tradicional. "El ejercicio de cocinar optimiza tiempo, recursos... Organízate con tus amigos para hacer una comida, unos tuppers e intercambiáoslo", añade Polo.

Y es que este afán por ahorrar tiempo está costando bastante dinero a los consumidores. Mikel López Iturriaga, director de El Comidista, sostiene que "si haces un plato y haces ocho raciones, te va a salir definitivamente más barato que si lo compras fuera".

Las raciones individuales de lentejas cuestan ya entre tres y siete euros, pero hacerlas en casa saldría a poco más de un euro el plato. "Las legumbres envasadas, son tus mejores amigas. Yo soy muy partidario también de tener verduras en el congelador y ya no es lo de antes, cuando ese tipo de verduras eran un horror", cuenta López.

Ocurre lo mismo con el gazpacho o los pinchos de tortilla, que cuestan lo mismo que hacer una sola en casa. Eso sí, también está afectando mucho que los entornos para cocinar y compartir sean cada vez más reducidos.

"¿Cómo vas a cocinar en un apartamento donde no tienes salón? Porque la habitación está compartida o donde tienes la cama casi metida en donde tienes el microondas. ¿Cómo vamos a cocinar en nuestras casas cuando casi no podemos ni permitírnoslas?", zanja Claudia Polo.

Así, quienes todavía reservan tiempo y espacio, no solo están comiendo mejor: "Es un acto de rebeldía porque todo el sistema y el mundo en el que vivimos nos empuja a no cocinar", sentencia el director de El Comidista.

Las 6 de laSexta

  1. Irán habla de "avances", pero mantiene el pulso con EEUU: "El acuerdo continúa lejos"
  2. El Gobierno propondrá que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel
  3. Admitida la querella de una exconcejala del PP contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral
  4. "¡Fuera la mona!": Madrid recibe a María Corina Machado con cánticos racistas contra Delcy Rodríguez alentados por Carlos Baute
  5. "Prioridad nacional, prioridad de los españoles": Vox presume de su último "logro" en Extremadura
  6. Miles de muestras genéticas, 18 años de incertidumbre y un solo culpable: así se resolvió el crimen de Eva Blanco