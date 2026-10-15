Muere una anciana de 82 años al desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga

El contexto La residencia, concertada con la Junta de Andalucía, se dirige a personas dependientes mayores de 65 años que requieren de atención personalizada y cuidados de un centro de este tipo y dispone de 200 plazas.

Una mujer de 82 años falleció tras desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga, mientras que cinco residentes, de entre 68 y 91 años, resultaron heridos. El accidente ocurrió en la residencia Seniors y es investigado por la Policía Nacional. La fallecida y los heridos fueron trasladados al Hospital comarcal de la Axarquía, y algunos heridos fueron derivados a Málaga capital para cirugía. La residencia trabaja para estabilizar la situación y colabora con la empresa de ascensores para esclarecer lo ocurrido. Han expresado condolencias a la familia de la fallecida y están en contacto con los familiares de los afectados.

Una anciana de 82 años ha fallecido este miércoles tras desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga (Málaga), según han informado a EFE fuentes municipales, que han precisado que han resultado heridos cinco mayores que estaban en el interior del elevador.

La mujer ha muerto ya en el Hospital comarcal de la Axarquía, adonde había sido trasladada, al igual que el resto de heridos, tras el accidente, que se ha producido en la residencia para mayores Seniors sobre las 20:30 horas y que investiga la Policía Nacional.

Tanto en el caso de la fallecida como en el de los cinco heridos, cuyas edades están comprendidas entre los 68 y 91 años, se trata de mayores residentes en el centro. Otras fuentes apuntan a que algunos de los heridos habrían sido derivados para ser operados en Málaga capital en otro centro sanitario.

Desde la residencia han explicado a EFE que trabajan en la estabilización de la situación del centro para que los mayores que están en las instalaciones se encuentren lo más tranquilos posibles y puedan descansar.

Han añadido que investigan con el personal de la empresa de ascensores y los empleados de mantenimiento lo ocurrido en el sistema elevador, ya que, según sus registros, está todo en orden y quieren ser prudentes al ser reciente el suceso.

También han indicado que están pendientes de los hospitalizados y de la familia de la fallecida y que se han mantenido en contacto con los familiares y seguirán haciéndolo, al tiempo que han trasladado las condolencias a los parientes y el apoyo a los afectados.

Ante este siniestro se han movilizado el servicio de bomberos; varias ambulancias de Vélez-Málaga, el núcleo de Torre del Mar y el vecino municipio de Torrox y la Policía Local. Esta residencia, concertada con la Junta de Andalucía, se dirige a personas dependientes mayores de 65 años que requieren de atención personalizada y cuidados de un centro de este tipo y dispone de 200 plazas.

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