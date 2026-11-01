Hasta 13 extranjeros fallecidos en el accidente de Urda siguen sin identificar a la espera de la llegada de muestras de ADN

Los detalles Todas las víctimas españolas ya han sido identificadas y la Policía Judicial se lo ha notificado a las familias, que están arropadas por psicólogos de la Guardia Civil.

En el trágico accidente ferroviario de Urda, se han identificado 56 de los 69 fallecidos, principalmente mediante el cotejo de huellas dactilares, aunque en algunos casos ha sido necesario el análisis genético de ADN. Aún quedan 13 pasajeros extranjeros sin identificar, a la espera de muestras de ADN. La Policía Judicial ha notificado a las familias españolas, muchas de las cuales permanecen en Toledo acompañadas por psicólogos de la Guardia Civil. Estos profesionales también están preocupados por el bienestar psicológico de sus compañeros, quienes han estado en primera línea desde el incidente y podrían necesitar apoyo. Andrés Luque, comandante psicólogo, destaca la importancia de seguir de cerca a los agentes para evitar secuelas emocionales.

Ya están identificados 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. A la mayoría les han podido poner nombre por el cotejo de huellas dactilares, aunque en algunos casos ha hecho falta un análisis genético de ADN. Mientras, todavía hay 13 pasajeros extranjeros sin identificar a la espera de la llegada de muestras de ADN.

Tras la identificación de las víctimas españolas, la Policía Judicial se lo ha notificado a sus familias. Muchas de ellas van a continuar en Toledo hasta que puedan recibir los restos de sus seres queridos y están acompañados en todo momento de psicólogos de la Guardia Civil.

Precisamente, psicólogos de la Guardia Civil reconocen que están preocupados por sus propios compañeros, ya que hay agentes que han estado desde que ocurrió la tragedia en primera línea y van a necesitar ayuda psicológica.

"Hemos desplegado a centenares de efectivos, por lo que también tenemos que preocuparnos por nuestra gente y hacerle un seguimiento, porque muchos de ellos están aguantando porque profesionales muy curtidos, pero este tipo de catástrofes puede dejar luego un residuo al que hay que prestarle mucha atención", ha expresado al respecto Andrés Luque, comandante psicólogo de la Guardia Civil de Toledo.

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