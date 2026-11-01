Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Complicada labor

Hasta 13 extranjeros fallecidos en el accidente de Urda siguen sin identificar a la espera de la llegada de muestras de ADN

Los detalles Todas las víctimas españolas ya han sido identificadas y la Policía Judicial se lo ha notificado a las familias, que están arropadas por psicólogos de la Guardia Civil.

Casa sacerdotal de Toledo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ya están identificados 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. A la mayoría les han podido poner nombre por el cotejo de huellas dactilares, aunque en algunos casos ha hecho falta un análisis genético de ADN. Mientras, todavía hay 13 pasajeros extranjeros sin identificar a la espera de la llegada de muestras de ADN.

Tras la identificación de las víctimas españolas, la Policía Judicial se lo ha notificado a sus familias. Muchas de ellas van a continuar en Toledo hasta que puedan recibir los restos de sus seres queridos y están acompañados en todo momento de psicólogos de la Guardia Civil.

Precisamente, psicólogos de la Guardia Civil reconocen que están preocupados por sus propios compañeros, ya que hay agentes que han estado desde que ocurrió la tragedia en primera línea y van a necesitar ayuda psicológica.

"Hemos desplegado a centenares de efectivos, por lo que también tenemos que preocuparnos por nuestra gente y hacerle un seguimiento, porque muchos de ellos están aguantando porque profesionales muy curtidos, pero este tipo de catástrofes puede dejar luego un residuo al que hay que prestarle mucha atención", ha expresado al respecto Andrés Luque, comandante psicólogo de la Guardia Civil de Toledo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Renfe pide a sus maquinistas no superar los 40 kilómetros por hora si cae el LZB: "Es volver a la cultura de la seguridad"
  2. Puente, en el punto de mira: la oposición insiste en su dimisión y el PP va más allá y señala a Sánchez
  3. Urda, un municipio volcado en la tragedia que necesitará tiempo para olvidar: "El pueblo reaccionó como tenía que reaccionar"
  4. Puede perder hasta Texas: Trump se juega su futuro político en unas 'midterms' clave que vaticinan un descalabro republicano
  5. El fuerte dispositivo de seguridad disuade a Blocus: más de 2.000 identificados y decenas de objetos incautados
  6. Valdoviño, el pueblo de A Coruña donde las ratas llegan a todas partes: "Nos preocupa que entren en casa"