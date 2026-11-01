El importante papel del reciclaje en la construcción de las ciudades del futuro: una simple botella puede convertirse en una tubería, banco o papelera

Los detalles En la actualidad, reciclamos en nuestras ciudades 1,6 millones de toneladas de plástico al año gracias a los cerca de 700.000 contenedores y 60.000 puntos de reciclaje que dan sentido a la separación de residuos.

La ciudad ideal se construirá con los residuos reciclados de hoy, según expertos. 'Ecoembes' promueve una cadena de reciclaje donde empresas, ciudadanos y administraciones contribuyen a que España lidere el reciclaje en Europa. Óscar Hernández, de 'ANARPLA', resalta que España es líder en capacidad de reciclaje per cápita. Anualmente, se reciclan 1,6 millones de toneladas de plástico gracias a una extensa red de contenedores y puntos de reciclaje. David García, de 'Ecoembes', enfatiza la importancia de reintroducir residuos en la cadena de valor. La colaboración y la mejora en plantas de reciclaje son claves para diseñar ciudades sostenibles y eficientes.

La ciudad ideal será aquella que se construya con los residuos que reciclamos hoy, según los expertos. Y es que una botella no tiene por qué acabar siendo una botella, sino que puede convertirse en una tubería, un banco o una papelera.

Así, 'Ecoembes' nos invita a imaginar una cadena en la que cada eslabón cuenta, en la que el compromiso con el reciclaje de empresas, ciudadanos, plantas de reciclaje y administraciones públicas han logrado convertir a España en líder europeo.

En este sentido, Óscar Hernández, de 'ANARPLA', destaca que "somos el país con la mayor capacidad de reciclado per cápita de Europa y el segundo en capacidad total instalada".

1,6 millones de toneladas de plástico reciclado al año

En nuestras ciudades ya se recicla 1,6 millones de toneladas de plástico al año gracias a los cerca de 700.000 contenedores y 60.000 puntos de reciclaje que dan sentido a la separación de residuos que realizan sus ciudadanos. "Lo que vamos a hacer es reintroducir esos residuos que hemos generado de nuevo en la cadena generando valor", subraya al respecto David García, miembro de 'Ecoembes'.

Además, las plantas de reciclaje cada vez están más preparadas para transformar lo que hoy descartamos en los materiales del mañana. Para Óscar Hernández, trabajador de 'ANARPLA', "la ciudad ideal es aquella que se construya con los residuos que separamos hoy".

De esta forma es cómo la cadena de responsabilidad compartida conecta y diseña las ciudades del futuro, donde reciclar cada vez sea más fácil, se aprovechen mejor los recursos y se generen menos residuos.

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