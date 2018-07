Los agentes medioambientales de Galicia estallan: "¿Dónde está nuestra seguridad como trabajadores?"

Apagan grandes incendios con pocos y obsoletos medios. Así, lo denuncian los agentes medioambientales en Galicia. "Estas son las motobombas que tenemos de trabajo", detalla Alejandro Rodríguez, agente medioambiental.

Motobombas que superan los 20 años de trabajo sin servicios básicos. Las marcas de óxido son más que visibles y algunas mangueras ni se pueden sacar del soporte. "Tienen averías que provocan que en plena extinción de un incendio no contemos con un recurso imprescindible", explica Alejandro.

No es la única denuncia de los agentes. Dicen que trabajan con uniformes del 2008. Ropas antiguas que no están preparadas para actuar rodeados de fuego. "Si cae una chispa en esta chaqueta prende fuego y dónde está nuestra seguridad como trabajador", destaca Carlos Serantes, también agente medioambiental. Los coches que utilizan para llegar a los incendios están sin luces de emergencias. Eso por fuera, porque por dentro "no tenemos ni emisoras", lamentan.

La Xunta de Galicia niega la mayor y dice que los medios del Plan contra los Incendios son útiles y que igualan a los de la campaña pasada, concretamente 5.700 efectivos que pueden llegar a ser 7.000 con la ayuda del Gobierno Central y del Ejército. Pero los sindicatos denuncian que siguen con el mismo número de agentes que en los años 80, cuando la carga de trabajo es 40 veces mayor.

"Hacemos turnos de 12 horas diarias", explica José Manuel Couselo, Delegado CiG Autonómica. La Xunta pretende reducir los incendios a menos de 700 en este año, pero los agentes medioambientales dicen que sin medios será imposible.