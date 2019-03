DATOS DEL OBSERVATORIO PARA LA VIOLENCIA SEXUAL

Violencia sexual: tres de cada diez hombres creen que forzar a su pareja para tener sexo no es violación

Preocupantes los datos que ha recogido el Observatorio para la violencia de género: más de la mitad de los hombres no considera que dar un beso a una mujer sin su consentimiento sea abuso. Un 32% admite que forzar a su pareja para tener sexo, aunque ella no quiera, no es violación. En la calle, la mayoría no está de acuerdo con estos datos.