Miles de bomberos de toda España se manifiestan para denunciar la "descoordinación" en tragedias como la DANA

Miles de bomberos de toda España se manifiestan en las calles de Madrid para denunciar la "descoordinación" que sufren en tragedias como la reciente DANA, ocurrida el pasado 29 de octubre en la Comunidad de Valencia; y para pedir una Ley Marco de Coordinación.

La protesta, que ha marchado desde la fuente de Juan de Villanueva -situada en el parque del Oeste- hasta el Congreso de los Diputados, ha reunido a más de 5.000 bomberos, según la organización convocante, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP).

La cabecera de esta protesta lleva una pancarta con el lema 'Bomberos por y para la ciudadanía' y, tras ella, una enorme bandera de la Comunidad Valenciana. Los manifestantes se han organizado en grupos por comunidades autónomas y llevaban otras pancartas con lemas como 'Los bomberos somos ciudadanía' o pidiendo la Ley de Coordinación "ya". Esta norma sigue estancada después de que en la anterior legislatura no pudiera superar el período de enmiendas.

Naveso ha indicado que es "evidente que hay un bloqueo burocrático, y los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para sacar esta ley". Por ello, ha expresado que ven con tristeza como, en estos momentos, se están dedicando "a tirarse los trastos a la cabeza y se están olvidando de que hay herramientas que tienen la obligación de sacar adelante" para que, en caso de que ocurra una tragedia, la respuesta sea diferente. Para Naveso, "la burocracia en este país está costando vidas, no tiene ningún sentido que por la falta de esta ley no se puedan movilizar los medios necesarios para mitigar las consecuencias de esta catástrofe".

Comunicado previo de la CUBP

La CUBP, que se identifica como "la asociación más representativa del país" en este sector, aseguró en un comunicado previo a la manifestación que "las negligencias detectadas en las labores de rescate de las zonas del Levante arrasadas por el temporal podrían haberse evitado si la Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Bomberos (SSBB) estuviera ya en vigor y no fuera objeto del abandono por parte de los diferentes grupos políticos".

El comunicado además sostiene que dicha ley "fue registrada en el Congreso por primera vez en 2018 y que habría podido mejorar cualitativamente la respuesta de los equipos de salvamento y emergencia ante este tipo de catástrofes".

Por todo ello, lamentan "la descoordinación de los profesionales frente a tragedias de esta índole", una "lacra estructural que se repararía con la aprobación de una ley que lleva al menos seis años guardada en un cajón". Añaden que el "último trato discriminatorio" hacia los bomberos se dio con la aprobación el 21 de noviembre, de "la moción del Grupo Popular sobre las responsabilidades y actuaciones del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la DANA", que aunque instaba a poner en marcha medidas en distintos ámbitos, no contenía ninguna referencia "a la Ley Marco de Coordinación".

"La CUBP recuerda que, a pesar de que miles de bomberos profesionales mostraron su voluntad de desplazarse a las zonas más afectadas por el temporal nada más trascender la magnitud de la tragedia, no pudieron trabajar adecuadamente debido a la ausencia de una legislación pertinente que permita intervenir de manera rápida y eficaz", asegura el escrito. Finalmente, lamentan que "que el bloqueo político de esta Ley siga comprometiendo la seguridad ciudadana" y piden a la sociedad que se sume a la marcha por "unos servicios de emergencias de calidad".

Llevan años pidiéndola

El presidente de la CUBP, Israel Naveso, ha indicado antes del inicio que llevan diez años reclamando esa Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Extinción y Salvamento.

"Desgraciadamente hoy se cumple un mes de la dana de Valencia y se demostró -ha dicho- que todo lo que les habíamos avisado a todos los grupos políticos se ha producido", que en el caso de que hubiera un siniestro de ese tipo "no iban a tener capacidad, ni la administración autonómica ni la estatal de poder coordinar a todos los servicios de bomberos de este país". Naveso ha recordado que son más de 22.000 bomberos y que quisieron ir a trabajar en la primeras horas de la catástrofe pero que no les dejaron.

El problema es que "como las herramientas actuales no funcionaron tuvieron que ir de forma no oficial, algo que nos pone en peligro a nosotros cuando estamos trabajando en caso de accidente -ha dicho- y también a los ciudadanos porque no se les puede dar el servicio que merecen", ha señalado.