La menor de 13 años que fue víctima de una violación grupal en Palma de Mallorca en Nochebuena envió mensajes a la psicóloga de su centro de acogida para pedir ayuda. Así lo recoge el sumario del caso, al que ha tenido acceso el diario 'Última Hora'.

La agresión, en la que participaron de forma directa o indirecta, es decir, como testigos, al menos siete menores y un mayor de edad de nacionalidad española, ocurrió en el barrio de Es Camp Redó. Además, de los siete arrestados, hay otra menor detenida de 16 años.

Según el citado medio, la joven se había zafado del centro de acogida en el que residía. Cuando se encontraba con una amiga, otra joven a la que conoce la invita a subir en un coche en el que también viajaban otros adolescentes, presuntamente para acudir a una fiesta en un piso del barrio palmense de Corea.

Una vez en el domicilio, la menor comienza a sentirse incómoda y manifiesta su deseo de marcharse, pero la joven que la había invitado a subir en el vehículo le exige que "haga lo que ella diga" si quiere marcharse. Es entonces cuando los menores detenidos cometen las violaciones por turnos, e incluso uno de ellos la traslada hasta un descampado para continuar con la agresión.

Fue un despiste de los agresores lo que permitió a la joven escapar a la mañana siguiente. La menor llegó hasta Son Gotleu, donde consiguió contactar a través de la red social Instagram con su psicóloga. "Quiero volver por fa. Estoy metida en un lío, me han intentado prostituir", escribió la joven.

"Ayúdame", insiste en una conversación con al menos 20 mensajes. "Te lo juro que no quería pero (aporta un nombre) me llevó a una chavala que se llama (da otro nombre) de Son Gloteu y me ha hecho esto", explicaba. "Te dejo antes de que se enteren. Ayuda, por fa. En Son Gloteu, ayuda. Cuando lo veas haz algo, es lo único que te pido", zanjaba desesperada.

Al recibir los mensajes, los técnicos de su centro de acogida acudieron en su ayuda, y fue entonces cuando la encontraron "totalmente asustada, con la cara descompuesta y pidiendo que la sacaran de allí", según el citado medio.