Aparece Ciuciu, el poni semental robado en Sanlúcar de Barrameda: lo han dejado en la finca donde fue secuestrado

El animal fue robado hace unos días. Lo subieron a un coche gris y, además, dieron las largas para evitar que el vehículo pudiera ser identificado. La propietaria del poni había ofrecido una recompensa de 50.000 euros.

Hace unos días, un poni semental de 50 centímetros, Ciuciu, fue robado en Sanlúcar de Barrameda y su cuidadora había ofrecido una recompensa de 50.000 euros por cualquier pista que pueda llevar hasta el paradero del pequeño animal.

Por fortuna, Ciuciu ha aparecido. "¡Bien!", grita Beatriz de Vicente al conocer la noticia. El poni "ha regresado con su propietaria y ya está de nuevo en Sanlúcar de Barrameda", cuenta Iñaki López. La dueña, como cuenta Leo Álvarez, no ha tenido que pagar esa recompensa ya que el poni ha aparecido de nuevo en su hogar.

Álvarez explica que se lo llevaron en un vehículo gris y pusieron las luces largas para evitar ser identificados. "Creo que al del coche gris lo han identificado y le han dicho 'si no quieres lío, dame a Ciuciu, y me olvido", comenta la abogada.

Su dueña ha subido un vídeo junto al pequeño Ciuciu para contar que ya ha vuelto a casa. "El animal es espectacular", comenta Beatriz. "Nos alegramos mucho por Ciuciu y su propietaria", concluye Iñaki López.

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