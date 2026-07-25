Más humo en Madrid, pero menos peligro para las zonas del norte: el papel del viento tras los graves incendios

Los detalles Las previsiones de este sábado se centran en vientos bastante moderados entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pese a no darse grandes velocidades, este fenómeno podría ir a más de cara a las próximas horas.

Durante la mañana de este sábado y en el marco de los graves incendios que azotan Madrid y Ávila, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de "una ventana de oportunidad". Lo ha hecho desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad madrileña de Cenicientos. Desde el punto de vista climatológico, nombrar una ventana de oportunidad no significa que haga buen tiempo el fin de semana, sino que se han dado condiciones meteorológicas que son mejores que las que teníamos en días anteriores o que las que tendremos a partir del lunes, que serán realmente peores.

Las previsiones de este sábado se centran en vientos bastante moderados entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pese a no darse grandes velocidades, este fenómeno podría ir a más de cara a las próximas horas.

Además, contamos con una humedad bastante alta, entre el 60 o 80%, nada que ver con la que se recogió este viernes, que estaba incluso por debajo del 30%. Así, cabe destacar que es de gran importancia la dirección del viento: va desde Castilla y León hacia la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ese viento de noroeste puede hacer que el incendio en territorio avilés, poco a poco con esos focos, se vaya acercando cada vez más hacia los incendios que tenemos ya unidos en la Comunidad de Madrid.

De la misma manera, la temperatura también ha ayudado a que las llamas no se extendieran con más velocidad en las últimas horas. Se han registrado temperaturas por debajo de los 20 grados, dato de lo más esperanzador ante los fuegos.

Por su parte, los vecinos de la capital han mostrado su preocupación este sábado al ver un cielo totalmente gris y cubierto de humo. Este viernes, el viento de sureste se adueñó de los cielos. Es decir, viento que arrastra toda esa ceniza, todo ese penacho, la columna de humo que sale del incendio, desde el suelo hacia el noroeste, es decir, desde el sureste de la Comunidad de Madrid hacia el área metropolitana de la capital.

Sin embargo, durante la madrugada ese viento ha cambiado a oeste y noroeste. Por tanto, cada vez hay más humo en la ciudad, pero menos peligro para las zonas del norte de la comunidad.

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