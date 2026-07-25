"Todo lo que se haga para frenarlo será infructuoso": un bombero forestal explica qué es un incendio "fuera de su capacidad de extinción"

¿Qué ha dicho? Román García ha expuesto que este tipo de fuego "no es que no se vaya a extinguir nunca" y habla de las "ventanas de oportunidad para atacarlo de manera más efectiva".

Román García, bombero forestal, explicó en un especial de laSexta Noticias la situación de los incendios en España, como los de Ávila y Madrid, declarados "inextinguibles". Detalló que estos incendios, debido a su virulencia, superan la capacidad de extinción en ciertos momentos, haciendo infructuosos los esfuerzos para controlarlos. En estas situaciones, solo es posible mitigar o frenar su avance en los flancos. Sin embargo, mencionó "ventanas de oportunidad" para combatirlos de manera más efectiva, que surgen con cambios climáticos como la bajada de temperaturas, aumento de humedad o disminución del viento, permitiendo ataques directos o indirectos con herramientas y apoyo aéreo.

Román García, bombero forestal, ha hablado en el especial de laSexta Noticias con motivo de los incendios que están calcinando zonas de España como Ávila o Madrid. En este caso, las llamas se declararon como "inextinguibles", algo que ha explicado de cara a la lucha contra el fuego.

"Hablamos más técnicamente de incendios fuera de la capacidad de extinción. No es que no se vayan a extinguir nunca, sino que en ese momento todas las actuaciones que se hagan para frenar su avance van a ser infructuosas por la virulencia y la agresividad del incendio", ha comentado.

Y habla de qué hacer en esos casos: "Mientras que está en esa fase tan solo se puede mitigar o frenar el avance en los flancos".

Sin embargo, ha hablado de esas "ventanas de oportunidad" que pueden darse "para atacar el incendio de forma más efectiva": "Llegan con la bajada de temperaturas, la subida de la humedad relativa, el descenso del viento... o con estas tres variables juntas".

"El avance del incendio se frena de por sí y se pueden hacer técnicas de ataque directo o de ataque indirecto con herramientas como los bulldozer. Siempre apoyado por los medios aéreos en zonas de luz", ha expuesto.

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