Ahora

🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

España, en llamas

"Todo lo que se haga para frenarlo será infructuoso": un bombero forestal explica qué es un incendio "fuera de su capacidad de extinción"

¿Qué ha dicho? Román García ha expuesto que este tipo de fuego "no es que no se vaya a extinguir nunca" y habla de las "ventanas de oportunidad para atacarlo de manera más efectiva".

Román García, bombero forestal
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Román García, bombero forestal, ha hablado en el especial de laSexta Noticias con motivo de los incendios que están calcinando zonas de España como Ávila o Madrid. En este caso, las llamas se declararon como "inextinguibles", algo que ha explicado de cara a la lucha contra el fuego.

"Hablamos más técnicamente de incendios fuera de la capacidad de extinción. No es que no se vayan a extinguir nunca, sino que en ese momento todas las actuaciones que se hagan para frenar su avance van a ser infructuosas por la virulencia y la agresividad del incendio", ha comentado.

Y habla de qué hacer en esos casos: "Mientras que está en esa fase tan solo se puede mitigar o frenar el avance en los flancos".

Sin embargo, ha hablado de esas "ventanas de oportunidad" que pueden darse "para atacar el incendio de forma más efectiva": "Llegan con la bajada de temperaturas, la subida de la humedad relativa, el descenso del viento... o con estas tres variables juntas".

"El avance del incendio se frena de por sí y se pueden hacer técnicas de ataque directo o de ataque indirecto con herramientas como los bulldozer. Siempre apoyado por los medios aéreos en zonas de luz", ha expuesto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio en la Comunidad de Madrid ha bajado "mucho" en intensidad pero sigue "activo": su evolución dependerá del viento
  2. El intenso calor da una tregua a España aunque siete provincias seguirán en alerta por altas temperatura
  3. Francia lucha contra 30 incendios que mantienen en vilo a autoridades y población y pide ayuda a la UE
  4. "El espectáculo debe continuar": Trump regresa a la Cena de Corresponsables tras su intento de asesinato y reivindica la libertad de expresión
  5. Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, imputados por el rescate a la aerolínea, tras reconocer el pago a Zapatero
  6. Cuatro detenidos por robos con violencia a creadores de contenido audiovisual en Madrid, Coslada, Badalona y Terrasa