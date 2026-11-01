Más escapadas, menos días y durante todo el año: los microviajes, la nueva forma de viajar que gana terreno en España

Los detalles Según Ricardo Fernández, CEO de Destinia, en 2026 el 69% de las reservas realizadas en España corresponden ya a microviajes. Además, el 75% de esas reservas se producen fuera de julio y agosto.

Los microviajes, escapadas de entre una y tres noches, están en auge en España, permitiendo a los viajeros aprovechar fines de semana o puentes para desconectar sin esperar al verano. Cada vez más personas prefieren distribuir sus escapadas a lo largo del año, beneficiándose de precios más bajos y menos aglomeraciones. Según Ricardo Fernández, CEO de Destinia, en 2026 el 69% de las reservas en España serán microviajes, con el 75% fuera de julio y agosto. Viajar fuera de temporada puede ser hasta un 18% más barato. Manuel de la Calle destaca que esta tendencia desestacionaliza el turismo, aunque plantea desafíos ambientales.

Cada vez necesitamos menos días para hacer las maletas y desconectar. Los microviajes, escapadas de entre una y tres noches, se han convertido en una tendencia al alza en España. Una forma de viajar que permite aprovechar cualquier fin de semana o puente para cambiar de aires, sin esperar necesariamente a las vacaciones de verano.

"Sí que me gustaría, la verdad", reconoce una entrevistada. "Para mí el privilegio es ir un poco a contracorriente", apunta otra. Y es que cada vez son más quienes prefieren repartir sus escapadas a lo largo del año en lugar de concentrarlas en unos pocos días de vacaciones. "Mientras te puedas escapar, da igual la época", resume otro viajero.

Según Ricardo Fernández, CEO de Destinia, en 2026 el 69% de las reservas realizadas en España corresponden ya a microviajes. Además, el 75% de esas reservas se producen fuera de julio y agosto, pero no es solo una cuestión de disponibilidad ya que el precio también influye. "Creo que está mejor de precio. Hay menos gente, sobre todo", explica una entrevistada. "Los precios son más bajos, sobre todo los vuelos son más baratos y los hoteles", añade otro joven.

De media, viajar fuera de temporada puede resultar hasta un 18% más barato, aunque en algunos destinos la diferencia es todavía mayor. Fernández pone como ejemplo Roma: una noche de hotel en febrero puede costar unos 51 euros, frente a los 74 euros que alcanzaría en otra época del año. Una diferencia que supone un incremento de casi el 50%.

Por su parte, Manuel de la Calle, profesor de Geografía y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, señala que, "lo que hemos asociado, sobre todo después de la pandemia del COVID, es que ocio es viajar": "Por lo tanto, aprovechamos todo el tiempo que tenemos y, si podemos, hacemos esos viajes".

Esta tendencia también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del turismo. "Favorece la desestacionalización. Que el flujo turístico tienda a repartirse durante todo el año y eso limita la concentración", explica De la Calle. Sin embargo, el profesor advierte de que esta nueva forma de viajar también tiene una cara menos positiva, especialmente por sus efectos ambientales.

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