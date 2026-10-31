Prisión provisional y sin fianza para el autoproclamado líder de Blocus en España por delitos de organización criminal

Los detalles Tras su detención en Valencia después de un vídeo en el que afirmaba que "no estaba en España ni a lo mejor en Europa", la jueza ha decretado su ingreso en la cárcel. Le ha prohibido el acceso a ordenadores o a cualquier dispositivo con el que pueda acceder a la redes.

La jueza de guardia de Torrent, Valencia, ha ordenado prisión provisional sin fianza para el líder de Blocus en España, investigado por delitos de organización criminal, incitación a desórdenes públicos, robos y daños. Su detención se produjo en Picanya tras afirmar en un vídeo que no estaba en España. A pesar de justificar los actos vandálicos como respuesta a la falta de atención a protestas pacíficas, la Guardia Civil sospecha que gestionaba canales de mensajería para amplificar las convocatorias. Hasta ahora, hay una decena de detenidos por estos actos en diferentes localidades de España, incluyendo menores.

La jueza de guardia de Torrent, en Valencia, de la plaza número dos de la Sección de Instrucción de ese Tribunal de Instancia, ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el autoproclamado líder de Blocus en España.

Esta prisión tiene el carácter de comunicada, excepto en lo que concierte al acceso a los ordenadores o a cualquier otro tipo de dispositivo dentro del centro penitenciario que le permita acceder a las redes sociales.

El detenido está investigado en una causa abierta por delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercio y daños, sin perjuicio de ulterior calificación.

Fue el viernes cuando se le detuvo en Picanya, después de un vídeo en el que decía que no estaba "ni en España ni a lo mejor en Europa". Pero estaba en Valencia, donde le han arrestado.

En el documento, el autoproclamado líder de Blocus afirmaba que su objetivo "no es ni robar a currantes ni hacer destrozos": "Pero claro, al ver las protestas pacíficas de los pobres ciudadanos no les hacéis ni puto caso".

Eran las excusas que ponía para justificar los actos vandálicos a los que llamaba y que cometieron en Barcelona el 24 de octubre. La Guardia Civil, sin embargo, no parece estar del todo convencida y apuntan a que habría administrado esos canales de mensajería para amplificar la repercusión de las convocatorias.

Hasta el momento ya van una decena de detenidos repartidos por toda la geografía de España. Entre ellos hay varios menores de edad en Lleida, donde alentaban en un canal a cometer saqueos el 31 de octubre. En Málaga, un joven de 20 años daba instrucciones para realizar saqueos y disturbios. En Valencia, otro de los detenidos fue un paso más allá instigando a fabricar cócteles molotov. Tiene 18 años.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido