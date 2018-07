Unos mails demuestran la mala gestión de la Xunta de Galicia con los enfermos de Hepatitis C

Una paciente de hepatitis se pone en contacto directo con Félix Ruibal, entonces director general de Asistencia Sanitaria. "No tengo recibido a día de hoy ninguna comunicación de la administración de los medicamentos solicitados con fecha del 28 de octubre de 2014 por mi hepatólogo. Hoy, 20 de enero de 2015 mi hepatólogo me informó de la pérdida de la solicitud realizada y de la necesidad de realizar una nueva", escribía en el correo.



Según los mails que aporta la Plataforma contra la Hepatitis C, el entonces director general de Asistencia Sanitaria reconoce la mala gestión. "Debo pedirle disculpas por lo sucedido en su caso por mucho que esta sea una situación excepcional en una institución como el SERGAS. Efectivamente coincido con usted en la necesidad de que no se vuelva a repetir", respondió Félix Ruibal.

Pérdidas de expedientes y retrasos en los tratamientos que la Xunta sigue sin reconocer. "Ya le dije cuál es la postura de la Xunta y es defender la verdad y la verdad es que se actuó correctamente", señala Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia.

Además, médicos del equipo de servicio de trasplantes del Hospital de Santiago han asegurado a laSexta que los nuevos fármacos llegaron a Galicia con más de siete meses de retraso desde la aprobación del plan nacional.