En marzo de 2021, miles de personas celebraban haber conseguido su objetivo tras años de lucha: la aprobación de la Ley de la Eutanasia en el Congreso. Una de esas personas fue Ángel, quien ayudó a su mujer a cumplir su deseo de morir dignamente.

También celebraron la noticia los familiares Maribel o la mujer de Luis, que lamentó que su marido "sufrió durante años los terribles dolores que le provocaba la Esclerosis Múltiple". Las reivindicaciones de todos ellos en la plataforma 'change.org' parecían imposibles de conseguir. Sin embargo, superaron el millón de firmas y su lucha desencadenó el cambio social.

'024', teléfono para la prevención del suicidio

Además, este 2022 también será una realidad el teléfono para la prevención del suicidio, el '024'. La madre de Román se quitó la vida, al igual que la de Carlos. Ellos son algunos de los impulsores del movimiento para concienciar sobre la primera causa de muerte no natural en España. "Voy a luchar para que nadie más tenga que sufrir", manifestó Carlos. Y esa lucha dio sus frutos.

Las mascotas ya no son consideradas "cosas"

Con la Ley de Protección Animal, las mascotas, como perros y gatos, hayan dejado de ser considerados "cosas". Y la fuerza social también consiguió salvar un mural feminista en el Barrio de la Concepción, en Madrid. Fue vandalizado y, tras la presión social, el Ayuntamiento de la capital decidió salvarlo y volverlo a pintar.

Ley de Protección a la infancia

Por su parte, Miguel Ángel Hurtado fue víctima de abusos sexuales siendo menor. "Reaccioné como reaccionan mucha víctimas pensando que la culpa era mía por no haberlo parado", cuenta el hombre quien, cuando tomó conciencia, comenzó a luchar para que esos delitos tardasen más años en prescribir.

"Los niños no tienen poder, no tienen dinero, no pueden votar y necesitan que los adultos los protejan", defiende Hurtado. Ahora, la tramitación de la nueva Ley de Protección a la Infancia ha recogido su petición.

Todas estas son victorias sociales que, aunque aparentemente imposibles, han conseguido cambiar la realidad de todo un país.