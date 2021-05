La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife junto a su padre llamó hasta siete veces a su exmarido el pasado martes para tratar de localizarle tras haber recogido a sus hijas y no haberlas entregado en la fecha y hora acordadas. En una de esas llamas, le dijo que nunca iba a volver a ver a sus hijas, según la denuncia que puso la madre el miércoles y a la que ha tenido acceso laSexta.

En ella se puede leer que "entre la denunciante y Tomás Antonio Gimeno no existe convenio regulador ni sentencia judicial para las visitas de las menores" y relata cómo "sobre las 21:00 (del martes) la denunciante se traslada al domicilio de Tomás Antonio para recoger a sus hijas, no encontrándose ni este ni ellas en el domicilio".

La mujer, al no tener noticia, llamó a Tomás, quien le dijo en esa primera llamada que "había salido a cenar con las niñas" y que "al acabar se las llevaría a su domicilio". Sin embargo, sobre las 21:59 horas, y tras no recibir noticias de las menores, volvió a contactar con el padre, según la denuncia, quien esta vez le contestó que "no iba a volver a verlas ni a él", que "no se preocupara porque él se iba a encargar bien de ellas".

Tras esto, la madre se desplaza al Cuartel de la Guardia Civil de Radazul y llama a Tomás a las 22:30 y a las 22:40, "manteniéndose este en los mismos términos, diciéndole a la manifestante que no va a volver a verle ni a él ni a las niñas". Vuelve a intentar contactarle a las 23:45, sin éxito, y repite a las 01:30, cuando "mantienen una larga conversación en la que hablan cosas de su relación y en la que él le dice que se va a ir lejos y que no va a volver a ver a las niñas", reafirmando su postura.

La madre asegura que conversó con los padres de Tomás, "los cuales le dicen que, al irse, emplea un tono que interpretan de despedida"

La denuncia recoge que la afectada intenta dialogar con el padre de nuevo a las 06:00 del miércoles, "encontrándose el teléfono apagado". Acude a la Guardia Civil, donde "es preguntada si ha hablado con algún familiar para saber su paradero". Asegura que sí, que conversó con sus padres, "los cuales le dicen que Tomás, al irse, emplea un tono que los padres interpretan de despedida, no indicando a donde se marcha".

Finalmente, el texto refleja que la mujer fue "preguntada para que diga si ha hablado con algún amigo o persona cercana". Indica que sí, pero estos afirman "que no saben nada de él y que todos han recibido mensajes de despedida".