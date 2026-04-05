"Mi madre se echaba a llorar cuando reaccionaba a comer": Miguel relata su recuperación de anorexia nerviosa

La tendencia tan obsesiva de Miguel por encajar desarrolló una vigorexia con el deporte, que terminó derivando en una anorexia nerviosa. El psicólogo Manuel Faraco, fundador de Adalmed, recuerda que los trastornos alimentarios "no son culpa de las familias".

Miguel recuerda con emoción cómo comenzó a reconciliarse con la comida durante su recuperación de anorexia nerviosa. "A mí me empezó a gustar cocinar cuando me estaba recuperando. Era una forma de atreverme a comer, de hacer algo por mí. Volver a probar las cosas fue una experiencia sensorial que mi madre se echaba a llorar cuando yo reaccionaba a comer una patata, cocinarla, crearla y grabar una receta", explica.

El psicólogo Manuel Faraco, fundador de Adalmed, recuerda que los trastornos alimentarios no son culpa de las familias. "Desgraciadamente, en esta sociedad tenemos la idea de que las enfermedades mentales tienen que ver con que la familia ha hecho cosas mal con los hijos. Estas situaciones son erróneas y muchas veces llegan familias culpabilizadas. No hace falta que la familia haga nada mal para que esta enfermedad exista", aclara.

Por su parte, Marcos, diagnosticado con vigorexia, también ha experimentado cambios en su relación con el ejercicio. Tras comenzar su tratamiento de recuperación, asegura que ahora su relación con el gimnasio es "más controlada". "La enfermedad cada vez que iba avanzando en mí me exigía sacrificar cosas: pelear con mi familia, pasar tiempo con mis amigos", confiesa.

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